Найбільш сексуальні губи: вчені назвали ідеальну форму та об'єм

Зазвичай сексуальними та ідеальними вважають пухкі й повні губи. Проте вчені довели дещо протилежне. Вони провели серію дослідів і змогли розрахувати форму та об'єм найбільш привабливого вигляду губ.

Деякі жінки прагнуть збільшити губи за допомогою фарби, помади, різноманітних блисків, ментолу, ін'єкцій. Адже таким чином вони зможуть подобатися собі та всім оточуючим. Проте каліфорнійські пластичні хірурги змогли вивести формулу ідеальних губ, і вона досить неочікувана.

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Якими повинні бути сексуальні губи

Пластичні хірурги в США використовують такий стандарт для створення ідеальних губ: нижня повинна бути вдвічі пухкішою, ніж верхня. Доктор Тіджин Ешо, естетист з Лондона, разом з колегами провів масштабне дослідження. У результаті вчені дізналися ідеальний розмір і форму губ. Більша частина чоловіків респондентів зазначили, що саме такі губи мають сексуальний вигляд, а не вульгарний.

Учасникам дослідження запропонували вибрати між 2 фотознімками облич повністю, яке виглядає більш привабливо і сексуально, й окремо між світлинами 2 різних форм губ. Окрім цього, людям пропонувала зазначати переваги і недоліки кожного фото. На 3 етапі дослідження учасники формували "фоторобота": комп’ютерну модель губ, яка відповідала, на їхню думку, всім естететичним вимогам.

Результат такий: верхня губа повинна бути рівна нижній по наповненості, а співвідношення найбільш широкої частини нижньої губи до ширини губ в кутиках роту складає 2:1.



Ідеальні губи / Фото Cosmopolitan

У своєму дослідженні доктор Ешо також зазначив, що "пташка" чи заглиблення на верхній губі відіграє важливу роль у сприйнятті чоловіками таких губ як сексуальних. М'яка і не надто виражена "пташка" робить губи дівчат майже вдвічі привабливішими, ніж глибоке і чітко виражене заглиблення.

До того ж губи Анджеліни Джолі і Кайлі Дженнер не отримали багато компліментів. Адже чоловіки більше не вважають їх дуже сексуальними. Причина – "надмірно".