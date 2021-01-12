Для контурингу губ слід використовувати спеціальні косметичні продукти та інструменти. Cosmopolitan розповів детальніше, як візуально додати об’єму губам без ін’єкцій краси.

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Як збільшити губи: лайфхаки

Контуринг губ допомагає вирівняти асиметрію, робить їх більш об’ємними та пухкими на вигляд. Якщо нанести помаду звичним способом, то вона не вплине на форму губ, тому для контурингу вам знадобиться: тональний крем чи консилер, помада, контурний олівець на тон темніший від помади, білий олівець та блиск для губ.

Одним із найбільш ефективних варіантів збільшення губ без ін’єкцій є нанесення тонального крему на шкіру обличчя та губи. Важливо розподілити продукт рівномірно. Коли ви замальовуєте губи повністю тональною основою чи консилером, то умовно створюєте чисте полотно для творіння.

Тепер потрібно обвести губи олівцем, трішки виходячи за їхній природний контур. Не змінюючи олівця, намалюйте тим же продуктом поперечні лінії по середині нижньої і верхньої губи, а також 2 по боках – основа для контурингу готова. Переходіть до покриття губ помадою. Її відтінок повинен бути світлішим, ніж в олівця, аби намальовані лінії просвічувалися. Таким чином вони візуально збільшуватимуть губи.



Як збільшити губи / Фото Getty Images

Існує й інший спосіб, яким можна додати об’єму губам без ін’єкцій. Першим кроком буде той, то в попередньому варіанті. Спочатку нанесіть на губи щільний шар консилера чи тонального крему, потім м’яким білим або світло-рожевим олівцем замалюйте середину верхньої і нижньої губи.

Для створення контуру обирайте олівець, який відповідає відтінку помади, аби отримати природний ефект. Після цього кроку розтушуйте пальцем білий олівець на губах. Завершальним штрихом буде нанесення рожевої помади чи спеціального блиску.



Збільшення губ без ін'єкцій / Фото Getty Images

Спробувавши вищеописані б'юті-лайфхаки, результат вас приємно здивує: ви отримаєте омріяну форму і об’єм губ без косметологічного втручання.