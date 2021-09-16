Лілі Рейнгарт не соромиться публікувати в інстаграмі свої селфі без мейк-апу та відверто розповідає шанувальникам про свої проблеми зі шкірою. Але, коли вона вже демонструє б’юті-образи, то вони бездоганні. Макіяж і зачіску акторки може повторити кожна жінка, аби урізноманітнити свій повсякденний вигляд чи доповнити вечірній аутфіт.

Також цікаво: Для чоловіків і жінок: як повторити вражаючий макіяж лідера гурту Måneskin від Gucci

Найкрасивіші б'юті-образи Лілі Рейнгарт, які легко повторити

Naked makeup на кожен день

Аби повторити такий б'юті-образ, вам потрібно нанести трішки туші на вії, рум'яна на щоки і блиск на губи. Також зберіть волосся у недбалий пучок і залиште кілька пасм красиво обрамляти обличчя. Комбінація макіяжу та зачіски створює ніжний і привабливий вигляд, тому акторка часто їх повторює.



Косметика підкреслює красу / Фото з інстаграму @lilireinhart

Коричнево-рожеві smokey eyes

Більш інтенсивний мейк-ап підійде для святкового образу: малинова помада, лососеві рум'яна, бежево-пурпурові тіні та акуратно вкладені локони. Б'юті-мікс буде вдалим рішенням як на червону доріжку, так і на побачення.



Звабливий образ / Фото Getty Images

Більше сексуальності

Щоб зробити спокусливий макіяж, насамперед намалюйте акуратні стрілки, густо промалюйте вії та брови, додайте блискучих тіней на повіки і спеціального блиску на губи. Щодо волосся, то їх слід зібрати у витончений низький пучок. Лілі Рейнгарт виглядає особливо вишукано з таким мейк-апом і зачіскою.



Спокусливий макіяж і стильна зачіска / Фото Getty Images

Оригінальний варіант

В образі сучасної Марії-Антуанетти Лілі з'явилася на червоній доріжці балу Інституту костюма у 2019 році. Ви можете повторити її макіяж та зачіску для найближчого святкування Гелловіну. Обличчя потрібно вибілити, а лише потім наносити яскраві та насичені рожеві відтінки декоративної косметики. На волосся знадобиться більше часу: створіть дрібні локони, зберіть їх у високий пучок, а потім прикрасьте живими орхідеями.



Лілі Рейнгарт на Met Gala у 2019 році / Фото Getty Images

Елегантний б'юті-образ

Волосся приглядьте гелем і зберіть в низький пучок, зробіть smokey eyes у червоно-рожевій гамі, доповніть все відповідним вбранням. Лілі Рейнгарт демонструє, що сміливий макіяж очей можна зробити так, аби він мав сексуальний вигляд, а не вульгарний.



Макіяж очей у червоно-рожевих відтінках / Фото з інстаграму @lilireinhart