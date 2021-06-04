Найкрасивіші і наймодніші ідеї для літнього манікюру 2021

4 червня 2021 , 17:58
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Джерело:

Elle

Довгоочікуваний summer mood нарешті можна увімкнути, не дивлячись на погоду за вікном. Аби додати своєму образу літньої безтурботності і зробити його більш стильним, почніть з модного манікюру. Трендсеттери і зіркові нейл-майстри вже встигли поділитися на своїх інстаграм-сторінках яскравими ідеями для літнього манікюру.

Нейл-арт на літо повинен бути не лише красивим, але й модним. Тому для натхнення у нагоді стане десятка найкращих ефектних нейл-дизайнів.

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Автор: Лідія Цюпера