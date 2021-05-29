У літньому манікюрі 2021 буде найбільш трендових кольорових поєднань. Тому варто дізнатися, який саме вибуховий кольоровий мікс буде в моді, і надихнутися яскравими ідеями для манікюру.

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Наймодніші поєднання кольорів в літньому манікюрі 2021

Життєрадісний мікс яскравого сонячного жовтого і ніжного рожевого

Трендовий неоновий зелений колір у тандемі з бежевим тлом

Морські мотиви для натхнення: поєднання насиченого синього і ніжно-блакитного

Комбо наймодніших кольорів сезону: відтінок жовтих нарцисів і соковитої зеленої трави

Комбінація кольорів радості, задоволення, кохання – елегантний сірий або білий з ніжним та естетичним рожевим

Стильний варіант манікюру для прихильниць лаконічних чорного і білого кольорів

Якщо ви любите виразний нейл-дизайн, то мікс червоного і пастельного рожевого – саме те

Неймовірний тандем пастельних відтінків

 