Самые красивые и модные идеи для летнего маникюра 2021

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Долгожданный summer mood наконец-то можно включить, несмотря на погоду за окном. Чтобы придать своему образу летней беззаботности и сделать его более стильным, начните с модного маникюра. Трендсеттеры и звездные нейл-мастера уже успели поделиться на своих инстаграм-страницах яркими идеями для летнего маникюра.