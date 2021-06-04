Самые красивые и модные идеи для летнего маникюра 2021

4 июня 2021 , 17:58
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Источник:

Elle

Долгожданный summer mood наконец-то можно включить, несмотря на погоду за окном. Чтобы придать своему образу летней беззаботности и сделать его более стильным, начните с модного маникюра. Трендсеттеры и звездные нейл-мастера уже успели поделиться на своих инстаграм-страницах яркими идеями для летнего маникюра.

Нейл-арт на лето должен быть не только красивым, но и модным. Поэтому для вдохновения пригодится десятка лучших эффектных нейл-дизайнов.

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Автор: Лідія Цюпера