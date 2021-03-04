Самая модная стрижка весны 2021: стильные вариации удлиненного боб-каре
Если вы решились на модные весенние смены имиджа, но не можете определиться со стрижкой, то удлиненный боб вам подойдет. Различные вариации удлиненного боб-каре являются универсальными и практичными. В частности, такая стрижка – hair-тренд весны 2021. Поэтому осталось только выбрать тот вариант, который вам больше нравится.
Источник:Cosmopolitan
Кроме актуальности и популярности удлиненного боб-каре, его также легко укладывать. В частности, стрижка придает лицу свежести и молодости. Звездные бьюти-образы с различными вариациями боба могут вас вдохновить.
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