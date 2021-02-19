Наймодніша стрижка весняного сезону 2021, як у Джессіки Біл

Американська акторка Джессіка Біл поділилася на своїй інстаграм-сторінці архівною світлиною з фільму "Лаймтаун", у якому вона зіграла головну роль. На фото зірка позує зі стильним рівним боб-каре. Саме цій стрижці hair-експерти прогнозують шалену популярність навесні 2021.

Якщо ви вирішили змінити імідж, то можна почати з оновлення зачіски. Слід обирати таку стрижку, яка не лише вам личитиме, але й буде модною. Чудовим прикладом для натхнення може слугувати рівний боб Джессіки Біл.

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Модна весняна стрижка 2021

Дружина Джастіна Тімберлейка Джессіка показала своїм підписникам в інстаграмі, яких у неї понад 9 мільйонів, приклад стильного рівного боб-каре. Саме ця стрижка буде трендовою на весні 2021.

Згодом зірка опублікувала відео, на якому можна порівняти її зовнішній вигляд до та після стрижки. Додамо, що рівний боб підійде власницям як тонкого, так і густого волосся. Зокрема, зміни іміджу можуть вплинути не лише на ваш образ, але й посприяти здоров’ю і блиску шевелюри.

Боб-каре повернулося з минулого знову у моду, і стало особливо популярним у 2020 році. Проте й у 2021 hair-стилісти зазначають, що боб у різних варіаціях залишатиметься головним б’юті-трендом. Приклад стрижки, як у Джессіки Біл, є універсальним та підійде для будь-якої форми обличчя.