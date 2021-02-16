Застаріле фарбування волосся у 2021: головні антитренди
Деякі техніки фарбування волосся ще нещодавно були модними, але hair-тренди безупинно оновлюються. Аби колір вашої шевелюри був модним, варто дізнатися про ті тенденції, які більше неактуальні. Серед топ-антитрендів у фарбуванні волосся на першому місці омбре, яке багато жінок встигли полюбити.
За допомогою фарбування волосся можна не лише оновити імідж, але й додати особливого стильного шарму своєму образу. Проте важливо для процедури обирати модну техніку. Окрім омбре та мелірування широкими пасмами, ще є декілька hair-антитрендів.
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Антитренди 2021: фарбування волосся, які давно застаріли
Омбре з різкими переходами від темних коренів до світлих кінчиків
Мелірування великими пасмами більше не освіжає образ
Однотонне фарбування
Фарбування у стилі "під сивину"
Холодні відтінки "блонду"
Яскраві пасма, контрастні та горизонтальні водночас
Фарбування натуральними барвниками – хною чи басмою
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