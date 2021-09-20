Найцікавіший б'юті-образ: як створювали макіяж Ані Тейлор-Джой для Еммі-2021 – фото

20 вересня о 3 годині ночі за київським часом у Лос-Анджелесі відбулася 73-тя церемонія вручення головної телевізійної премії Еммі. Зірка популярного серіалу "Ферзевий гамбіт", відома акторка Аня Тейлор-Джой зачарувала усіх на червоній доріжці своїм бездоганним б'юті-образом. Красуня вбрала не лише сукню від Dior, але косметику для святкового макіяжу.

Образ Ані Тейлор-Джой називають одним з найцікавіших. Над створенням макіяжу для акторки працювала зіркова візажистка Джорджі Ейсделл, а над вишуканою зачіскою чаклував hair-стиліст Грегорі Рассел.

Вам буде цікаво: Прямі та кольорові: Джіджі Хадід показує головний б'юті-тренд 2021

Б'юті-образ Ані Тейлор-Джой для Еммі-2021

Майстриня макіяжу Джорджі Ейсделл розповіла, що джерелом натхнення для звабливого і модного мейк-апу слугувало вбрання Ані – вишукана сукня від Dior. "Я хотіла витримати макіяж очей м'яким і класичним, а, щоб доповнити блідо-жовтої сукні вибрала яскраво-червону помаду для губ. Аня Тейло-Джой додала ще жовте оперне пальто та коштовності", – зазначила Ейсделл.

Аби отримати ідеальний тон на обличчі та підготувати шкіру до нанесення косметики, візажистка використовувала сироватку Dior Capture Totale CELL Energy та Dior Capture Dreamskin Care & Perfect. Тональну основу вона обрала також від Dior – Forever Skin Glow, потім нанесла коректор Dior Forever Skin Correct та пудру з нової колекції Dior Forever Cushion Powder. Лише після цього майстриня макіяжу перейшла до контурингу, використовують палетку Dior Backstage. Щоб надати обличчю Ані Тейлор-Джой свіжого вигляду і трішки кольору на щоки, Ейсделл використала рум'яна Dior Rouge у відтінку Millefiori.

Для макіяжу очей акторки зіркова візажистка нанесла тіні з палетки Diorshow Mono Couleur Couture. Легендарною тушшю Diorshow у чорному кольорі майстриня витягнула і закрутила вії зіркової красуні, а брови оформила за допомогою Diorshow Brow Styler у відповідному відтінку, який підходив білявці, аби не створювати неприродного контрасту.

Головний акцент у мейк-апі Ані Тейлор-Джой зробили на губах рідкою червоною помадою Rouge Dior Ultra Care у знаковому відтінку 999. А для контуру губ використали олівець Dior Contour Lipliner.

Завдяки унікальній зовнішності Ані Тейлор-Джой та професійному макіяжу, який вдало підкреслив красу обличчя зірки, вона продемонструвала у своєму образі ідеальний баланс ретро-шику та сучасного гламуру.



Макіяж на червону доріжку / Фото з інстаграму @georgieeisdell



Б'юті-образ Ані Тейлор-Джой / Фото з інстаграму @georgieeisdell



Ідеальний макіяж губ / Фото з інстаграму @georgieeisdell



Оригінальне плетіння / Фото з інстаграму @gregoryrussellhair



Святкова зачіска / Фото з інстаграму @gregoryrussellhair