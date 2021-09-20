Самый интересный бьюти-образ: как создавали макияж Ани Тейлор-Джой для Эмми-2021 – фото

20 сентября в 3 часа ночи по киевскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения главной телевизионной премии Эмми. Звезда популярного сериала "Ход королевы", известная актриса Аня Тейлор-Джой очаровала всех на красной дорожке своим безупречным бьюти-образом. Красавица надела не только платье от Dior, но использовала косметику для праздничного макияжа.

Образ Ани Тейлор-Джой называют одним из самых интересных. Над созданием макияжа для актрисы работала звездная визажистка Джорджи Эйсделл, а над изысканной прической колдовал hair-стилист Грегори Рассел.

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Бьюти-образ Ани Тейлор-Джой для Эмми-2021

Мастер макияжа Джорджи Эйсделл рассказала, что источником вдохновения для обольстительного и модного мейкапа послужил наряд Ани – изысканное платье от Dior. "Я хотела выдержать макияж глаз мягким и классическим, а чтобы дополнить бледно-желтое платье, выбрала ярко-красную помаду для губ. Аня Тейлор-Джой добавила еще желтое оперное пальто и драгоценности", – отметила Эйсделл.

Чтобы получить идеальный тон на лице и подготовить кожу к нанесению косметики, визажистка использовала сыворотку Dior Capture Totale CELL Energy и Dior Capture Dreamskin Care & Perfect. Тональную основу она выбрала также от Dior Forever Skin Glow, затем нанесла корректор Dior Forever Skin Correct и пудру из новой коллекции Dior Forever Cushion Powder. Только после этого мастерица макияжа перешла к контурингу, используют палетку Dior Backstage. Чтобы придать лицу Ани Тейлор-Джой свежий вид и добавить немного цвета на щеки, Эйсделл использовала румяна Dior Rouge в оттенке Millefiori.

Для макияжа глаз актрисы звездная визажистка нанесла тени из палетки Diorshow Mono Couleur Couture. Легендарной тушью Diorshow в черном цвете мастерица вытянула и закрутила ресницы звездной красавицы, а брови оформила с помощью Diorshow Brow Styler в соответствующем оттенке, который подходил блондинке, чтобы не создавать неестественного контраста.

Главный акцент в мейкапе Ани Тейлор-Джой сделали на губах жидкой красной помадой Rouge Dior Ultra Care в знаковом оттенка 999. А для контура губ использовали карандаш Dior Contour Lipliner.

Благодаря уникальной внешности Ани Тейлор-Джой и профессиональному макияжу, который удачно подчеркнул красоту лица звезды, она продемонстрировала в своем образе идеальный баланс ретро-шика и современного гламура.



Макияж на красную дорожку / Фото из инстаграма @georgieeisdell



Бьюти-образ Ани Тейлор-Джой / Фото из инстаграма @georgieeisdell



Идеальный макияж губ / Фото из инстаграма @georgieeisdell



Оригинальное плетение / Фото из инстаграма @georgieeisdell



Праздничная прическа / Фото из инстаграма @georgieeisdell