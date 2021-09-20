Незважаючи на осінню похмуру погоду, в макіяжі варто робити яскраві акценти. Трендовий б'юті-образ Джіджі Хадід надихає: модель зробила яскраву пряму стрілки на складці верхньої повіки.

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Джіджі Хадід показує наймодніші стрілки 2021

Якщо ви прагнете експериментів у макіяжі, то арт-стрілки в ефектному смарагдовому кольорі стануть вдалим рішенням. Нещодавно Джіджі вибрала один statement-акцент, якому ефектності та особливого шику додають доглянута матова шкіра і губи з помадою відтінку nude.

Над створенням трендового макіяжу для супермоделі та молодої мами працювала зіркова візажистка Кароліна Гонзалез. Майстриня мейк-апу переконана, що такі стрілки хоча б раз у житті повинна повторити кожна дівчина.



Трендовий макіяж Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі

Раніше ми вже могли бачити Джіджі Хадід з прямими довгими стрілками на складці верхніх повік, але вони були виконані в елегантному білому кольорі. Модель позувала з таким макіяжем навесні на Тижні моди 2020 для показу Chanel.



Джіджі Хадід з білими оригінальними стрілками / Фото з інстаграму моделі

Реакція шанувальників на макіяж Джіджі Хадід

"Так натурально і так красиво";

"Найважливіший акцент повинен бути на очах";

"Вау! Цей погляд дурманить";

"Вона неймовірно мила";

"Просто королева".

Додамо, що візажист Патрік Та, який працює зі сестрами Хадід, Євою Лонгорією, Люсі Гейл, Камілою Кабелло та іншими знаменитостями, пропонує цікаву інтерпретацію б'юті-тренда. Він доповнює стрілки яскравими цятками по центрі повіки, ближче до лінії росту вій. Важливо, аби стрілки і цятки були намальовані лайнером одного кольору.



Вдосконалений варіант б'юті-тренда / Фото з інстаграму Патріка Та

Перевага ефектного тренда у макіяжі в тому, що його легко повторити. Вам знадобиться лише кольорова підводка чи олівець та трішки часу. За 2 хвилини ви можете створити модний, зухвалий і привабливий мейк-ап, як у селебріті з мільйонами підписників в інстаграмі.