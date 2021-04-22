Не робіть цього зі шкірою: 7 корисних б'юті-заборон від Соні Плакидюк

16:56

Соню Плакидюк вважають не лише модельною експерткою, але й красунею, яка дбає про свою зовнішність, має бездоганну і доглянуту шкіру. У зіркової фотографині є декілька б'юті-заборон, яких ніколи не можна робити зі шкірою. Саме вони допомагають їй зберігати красу.