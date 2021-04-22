Не робіть цього зі шкірою: 7 корисних б'юті-заборон від Соні Плакидюк

Соню Плакидюк вважають не лише модельною експерткою, але й красунею, яка дбає про свою зовнішність, має бездоганну і доглянуту шкіру. У зіркової фотографині є декілька б'юті-заборон, яких ніколи не можна робити зі шкірою. Саме вони допомагають їй зберігати красу.
Експертка проєкту "Супер Топ-модель по-українськи" поділилася власними заборонами у догляді за шкірою, які стануть у нагоді як дорослим красуням, так і підліткам. Адже такі, на перший погляд, безневинні дії можуть викликати акне, сухість і лущення шкіри, подразнення та навіть серйозні дерматологічні захворювання.
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Чого не можна робити зі шкірою
- Ігнорувати звоження, якщо у вас жирний тип шкіри. Хибно думати, що жирній шкірі не потрібне зволоження. Вона також меже бути зневодненою, а додаткове зволоження не спровокує жирного блиску. Навпаки, жирна шкіра без зволоження почне лущитися, а згодом виникне запалення. Тому ретельно вибирайте доглядові засоби, які призначені спеціально для зволоження жирної шкіри і підійдуть саме вашому типу. Це можуть бути сироватки, креми, косметичні олії.
- Видавлювати прищі самостійно. Не можна проводити таку процедуру власноруч у домашніх умовах. Адже ви ризикуєте не лише отримати ще більше прищів, але й залишити неестетичні шрами на обличчі.
- Змивати косметику на ніч. Під час сну шкірні клітини регенеруюся, якщо не видалити ввечері залишки бруду і косметики з обличчя, то вони перешкоджатимуть цьому процесу. Зокрема, ігнорування демакіяжу – це швидкий шлях до появи акне і передчасного старіння шкіри. Тому не лінуйтеся і виділяйте 5 хвилин щовечора на належне очищення обличчя.
- Користуватися неякісними тональними засобами і брудними спонжами та пензлями. За словами Соні, і те, й інше може призвести до закупорення пор, запалення, зморшок.
- Торкатися обличчя брудними руками. Будь-який контакт шкіри обличчя з чимось брудним провокує появу прищів і запалень. Зокрема, у спалах коронавірусу чіпати обличчя невимитими руками навіть небезпечно для здоров'я.
- Вмиватися так, щоб "скрипіло". Надмірне очищення шкіри може травмувати її, посприяти її вразливості, чутливості, зневодненню. Тому не намагайтеся вмиватися "до скрипу", щоб мати красивіший вигляд. Таким чином ваші сальні залози почнуть активніше виробляти себум, що може стати причиною жирного блиску у Т-зоні та акне.
- Користуватися чужим рушником. Пензлі чи рушники подружки можуть стати переносником бактерій, які спричиняють появу прищів та шкірних інфекцій. У таких випадках краще скористатися одноразовою паперовою серветкою.