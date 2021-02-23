Аби стан вашої шкіри був бездоганним, потрібно не лише правильно за нею доглядати, але й виконувати звичні щоденні ритуали належним чином. Наприклад, кілька правил для вмивання обличчя допоможуть мати ідеальну шкіру.

Щоб шкіра була сяючою і здоровою, потрібно використовувати спеціальні пінки, ексфоліанти і масажери для обличчя. А також існують 3 важливі і прості б’юті-поради, які полегшать ваш шлях до ідеальної дерми. Корисно знати: Що робити, коли набрякає обличчя: причини та поради для боротьби з проблемою Поради для вмивання обличчя Не використовуйте спонжі для вмивання. Попри те, що вони масажують шкіру, стимулюють мікроциркуляцію крові і видаляють відмерлі клітини шкіри, косметологи однаково не рекомендують користуватися епонжами. Адже їх важко дезінфікувати, тому бактерії і бруд постійно накопичуються на волокнах, а потім потрапляють на шкіру, проникають у пори, чим провокують появу почервоніння, запалення і навіть акне.

Попри те, що вони масажують шкіру, стимулюють мікроциркуляцію крові і видаляють відмерлі клітини шкіри, косметологи однаково не рекомендують користуватися епонжами. Адже їх важко дезінфікувати, тому бактерії і бруд постійно накопичуються на волокнах, а потім потрапляють на шкіру, проникають у пори, чим провокують появу почервоніння, запалення і навіть акне. Витирайте обличчя одноразовими паперовими рушничками. Рушники з тканини також накопичують чимало бактерій, які згодом активно розмножуються у вологому середовищі. Шкіра на руках та спині не така чутлива, як на обличчі, тому, щоб уникнути проблем, його краще витирати паперовими рушничками. Важливо, аби вони були щільними, м’якими та безколірними, щоб барвник і частинки целюлози не залишилися в порах. View this post on Instagram A post shared by Emily DiDonato (@emilydidonato) Вмивайте обличчя насамкінець. Після використання шампуню та гелів для душу потрібно додатково очищувати обличчя звичайною водою. Адже навіть натуральні компоненти у складі цих засобів можуть бути небезпечними для чутливої, жирної або схильної до висипань дерми, порушити її захисний бар’єр.