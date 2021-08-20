Каміла Мендес поділилася природним селфі зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 27 мільйонів. Шанувальники красуні відмітили, що її шкіра в бездоганному стані, а також те, що вона не дуже схожа на себе.

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Каміла Мендес показала обличчя без макіяжу і фільтрів

Все більше світових знаменитостей відмовляються від інстаграм-фільтрів, які здатні корегувати натуральну зовнішність. Натомість вони демонструють, що можна фотографуватися з "оголеним" обличчям і відчувати себе впевнено. Серед прихильниць природної краси Cardi B, Кайлі Дженнер, Майя Джама, Каміла Мендес та інші.

Зірка "Рівердейлу", яка зіграла Вероніку Лодж, поділилася селфі без макіяжу і фільтрів в інстаграму. Вона додала лаконічний підпис до публікації: "uno mas", що у перекладі з іспанської означає – "ще один". Тобто вона сама визнала, що стала ще однією зіркою, яка зробила вибір у бік природної краси.

Наразі Каміла насолоджується літнім відпочинком, тому не використовує декоративної косметики. Тому тепер шанувальники акторки вимагають, щоб вона поділилася секретами свого догляду за шкірою. Публікація дівчини вже зібрала 1, 7 мільйона вподобань та понад 6 тисяч коментарів. Один із коментаторів навіть запропонував Камілі оженитися на ньому.



Каміла Мендес без макіяжу / Фото з інстаграму акторки

Реакція фанатів

"Не схожа на себе";

"Приголомшлива";

"Красива";

"Хто це така?";

"Люблю тебе";

"Ти не просто відома людина, ти – набагато більше, ніж можеш собі уявити";

"Моя дружина".

Нагадаємо, що раніше цього року Каміла Мендес представила власні косметичні засоби "ride-or-die". Лінійка включала продукти з ретинолом для висвітлення шкіри, ролер для обличчя з рожевого кварцу та крем для очей. Можливо, саме ці доглядові засоби допомагають їй чудово виглядати без мейк-апу.