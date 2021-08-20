Камила Мендес поделилась естественным селфи со своими подписчиками в инстаграме, которых у нее почти 27 миллионов. Поклонники красавицы отметили, что ее кожа в безупречном состоянии, а также то, что она не очень похожа на себя.

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Камила Мендес показала лицо без макияжа и фильтров

Все больше мировых знаменитостей отказываются от инстаграм-фильтров, которые способны корректировать натуральную внешность. Вместо этого они демонстрируют, что можно фотографироваться с "обнаженным" лицом и чувствовать себя уверенно. Среди поклонниц природной красоты Cardi B, Кайли Дженнер, Майя Джама, Камила Мендес и другие.

Звезда "Ривердейла", сыгравшая Веронику Лодж, поделилась селфи без макияжа и фильтров в инстаграме. Она добавила лаконичную подпись к публикации: "uno mas", что в переводе с испанского означает – "еще один". То есть она сама признала, что стала еще одной звездой, сделавшей выбор в сторону естественной красоты.

Сейчас Камила наслаждается летним отдыхом, поэтому не использует декоративной косметики. Поэтому теперь поклонники актрисы требуют, чтобы она поделилась секретами своего ухода за кожей. Публикация девушки уже собрала 1, 7 миллиона избранное и более 6 тысяч комментариев. Один из комментаторов даже предложил Камиле жениться на нем.

Камила Мендес без макияжа / Фото из инстаграма актрисы

Реакция фанатов

"Не похожа на себя";

"Потрясающая";

"Красивая";

"Кто это такая?";

"Люблю тебя";

"Ты не просто известный человек, ты – гораздо больше, чем можешь себе представить";

"Моя жена".

Напомним, что ранее в этом году Камила Мендес представила собственные косметические средства "ride-or-die". Линейка включала продукты с ретинолом для подсветки кожи, роллер для лица из розового кварца и крем для глаз. Возможно, именно эти уходовые средства помогают ей прекрасно выглядеть без мейк-апа.