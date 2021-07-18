Не дивлячись на безумовну користь нижчеперелічених продуктів, їх краще не включати у вечірній раціон. Адже вони можуть стати причиною небажаних набряків.

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Продукти, які викликають набряки

Помідори

Ці представники сімейства пасльонових містять найбільшу кількість соланіну. Речовина може стати каталізатором запальних процесів і неминуче спровокує набряки на обличчі. Позитивний момент у тому, що при термічній обробці соланін майже повністю руйнується, тому альтернативою салату зі свіжих помідорів може стати рагу з тушкованих овочів. За допомогою страви можна забезпечити організм клітковиною та вітамінами, захистити його від шкідливого впливу соланіну.

Картопля

Дієтологи радять включити картоплю в раціон. Адже продукт багатий мінерали та стійкий крохмаль, який покращує перистальтику кишечника і надовго тамує відчуття голоду. Проте цей крохмаль також може затримувати рідину в організмі і спричиняти набряки. Це не означає, що вам слід повністю відмовитися від вживання картоплі, але намагайтеся не їсти її у вечірній час.

Кефір

Не дивлячись на те, що кефір часто радять пити саме на ніч, аби покращити роботу системи травлення, робити цього не варто. Кисломолочні продукти справді корисні для травлення, а також лактози в них майже не залишається, але рідину в організмі вони таки утримують. Тому намагайтеся не пити кефір хоча б за 2 – 3 години до сну, а після – обов’язково пийте 1 – 2 склянки води.