Несмотря на безусловную пользу нижеперечисленных продуктов, их лучше не включать в вечерний рацион. Ведь они могут стать причиной нежелательных отеков.

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Продукты, которые вызывают отеки

Помидоры

Эти представители семейства пасленовых содержат наибольшее количество соланина. Вещество может стать катализатором воспалительных процессов и неизбежно спровоцирует отеки на лице. Положительный момент в том, что при термической обработке соланин почти полностью разрушается, поэтому альтернативой салату из свежих помидоров может стать рагу из тушеных овощей. С помощью блюда можно обеспечить организм клетчаткой и витаминами, защитить его от вредного воздействия соланина.

Картофель

Диетологи советуют включить картофель в рацион. Ведь продукт богат минералами и стойкий крахмал, который улучшает перистальтику кишечника и надолго утоляет чувство голода. Однако этот крахмал также может задерживать жидкость в организме и вызывать отек. Это не значит, что вам следует полностью отказаться от употребления картофеля, но старайтесь не есть его в вечернее время.

Кефир

Несмотря на то, что кефир часто советуют пить именно на ночь, чтобы улучшить работу системы пищеварения, делать этого не стоит. Кисломолочные продукты действительно полезны для пищеварения, а также лактозы в них почти не остается, но жидкость в организме они таки удерживают. Поэтому старайтесь не пить кефир хотя бы за 2 – 3 часа до сна, а после – обязательно пейте 1 – 2 стакана воды.