Іноземні ЗМІ вже називають 63-річну акторку, комедіантку та телеведучу Еллен Дедженерес "останньою знаменитістю, які увійшла у світ краси". Зірка планує випускати косметику для вікової шкіри.

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Еллен Дедженерес анонсувала запуск бренда для догляду за шкірою

Перша лінійка косметики від Еллен Дедженерес отримала назву Kind Science, що у перекладі з англійської означає "Добра Наука". Бренд описують як "age-позитивний догляд за шкірою".

Дедженерес розповіла, що працювала над створенням б'юті-бренда останні 3 роки. Їй допомагали друзі та родичі, які активно тестували косметичну продукцію.

Ми назвали бренд "Добра Наука", бо він добрий до тварин, добрий до шкіри, добрий до планети й добрий до вашого гаманця,

– розповіла про назву лінійки популярна ведуча.

На офіційному веб-сайті марки Еллен є гасло: "Обійми свій вік, а не зморшки! Kind Science – це високопродуктивний та ефективний догляд за шкірою, створений для всіх".

Еллен не уточнила, які саме засоби для догляду за шкірою буде пропонувати бренд, але з огляду на його ідею Kind Science зосередиться на зволоженні або запобіганні появи зморшок.

Запуск Kind Science запланований на 26 жовтня.



Косметика Kind Science / Фото з інстаграму бренда

Реакція шанувальників

"Не можу дочекатися";

"На ринку занадто багато брендів по догляду за шкірою від знаменитостей, нам справді не потрібен ще один";

"Добра Наука lol. Б'юся об заклад, що ви були дуже добрими, коли ображали своїх колег або ставили своїх гостей у незручне становище своїми нечутливими питаннями".

"Виглядає чудово";

"Сміття. Чого не зробиш, щоб покласти гроші в кишеню".