Иностранные СМИ уже называют 63-летнюю актрису, комедиантку и телеведущую Эллен Дедженерес "последней знаменитостью, которая вошла в мир красоты". Звезда планирует выпускать косметику для возрастной кожи.

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Эллен Дедженерес анонсировала запуск бренда по уходу за кожей

Первая линейка косметики от Эллен Дедженерес получила название Kind Science, что в переводе с английского означает "Добрая Наука". Бренд описывают как "age-позитивный уход за кожей".

Дедженерес рассказала, что работала над созданием бьюти-бренда последние 3 года. Ей помогали друзья и родственники, которые активно тестировали косметическую продукцию.

Мы назвали бренд "Добрая Наука", потому что он добрый к животным, добрый к коже, добрый к планете и добрый к вашему кошельку,

– рассказала о названии линейки популярная ведущая.

На официальном веб-сайте марки Эллен есть лозунг: "Обними свой возраст, а не морщины! Kind Science – это высокопроизводительный и эффективный уход за кожей, созданный для всех".

Эллен не уточнила, какие именно средства для ухода за кожей будет предлагать бренд, но, учитывая его идею, Kind Science сосредоточится на увлажнении или предупреждении появления морщин.

Запуск Kind Science запланирован на 26 октября.



Косметика Kind Science / Фото из инстаграма бренда

Реакция поклонников

"Не могу дождаться";

"На рынке слишком много брендов по уходу за кожей от знаменитостей, нам действительно не нужен еще один";

"Добрая Наука lol. Бьюсь об заклад, что вы были очень добрыми, когда оскорбляли своих коллег или ставили своих гостей в неловкое положение своими нечувствительными вопросами".

"Выглядит великолепно";

"Мусор. Чего не сделаешь, чтобы положить деньги в карман".