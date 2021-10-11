Иностранные СМИ уже называют 63-летнюю актрису, комедиантку и телеведущую Эллен Дедженерес "последней знаменитостью, которая вошла в мир красоты". Звезда планирует выпускать косметику для возрастной кожи.
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Эллен Дедженерес анонсировала запуск бренда по уходу за кожей
Первая линейка косметики от Эллен Дедженерес получила название Kind Science, что в переводе с английского означает "Добрая Наука". Бренд описывают как "age-позитивный уход за кожей".
Дедженерес рассказала, что работала над созданием бьюти-бренда последние 3 года. Ей помогали друзья и родственники, которые активно тестировали косметическую продукцию.
Мы назвали бренд "Добрая Наука", потому что он добрый к животным, добрый к коже, добрый к планете и добрый к вашему кошельку,
– рассказала о названии линейки популярная ведущая.
На официальном веб-сайте марки Эллен есть лозунг: "Обними свой возраст, а не морщины! Kind Science – это высокопроизводительный и эффективный уход за кожей, созданный для всех".
Эллен не уточнила, какие именно средства для ухода за кожей будет предлагать бренд, но, учитывая его идею, Kind Science сосредоточится на увлажнении или предупреждении появления морщин.
Запуск Kind Science запланирован на 26 октября.
Косметика Kind Science / Фото из инстаграма бренда
Реакция поклонников
- "Не могу дождаться";
- "На рынке слишком много брендов по уходу за кожей от знаменитостей, нам действительно не нужен еще один";
- "Добрая Наука lol. Бьюсь об заклад, что вы были очень добрыми, когда оскорбляли своих коллег или ставили своих гостей в неловкое положение своими нечувствительными вопросами".
- "Выглядит великолепно";
- "Мусор. Чего не сделаешь, чтобы положить деньги в карман".
Кто такая Эллен ДедженересЭллен Дедженерес – американская актриса, телеведущая и комедиантка. Автор проекта "Шоу Эллен Дедженерес", за который получила награду "Эмми", и его ведущая с 2003 года. За все время было выпущено около 3 тысяч эпизодов. В студию шоу к Эллен приходили самые популярные знаменитости из США и других стран мира. Первый сезон проекта был номинирован на 11 наград Эмми, из которых 4 он выиграл. В общем, все сезоны получили 59 наград Эмми и 14 статуэток People's Choice Award.
Впоследствии в издании The Daily Mail написали, что ток-программу Эллен закрывают из-за буллинга и издевательств на съемочной площадке. В частности, в прошлом году несколько бывших и нынешних коллег обвинили Дедженерес в содействии токсической среде и в том, что она якобы закрывает глаза на все, что происходит.
После начала внутреннего расследования стало известно, что за всю историю проекта поступало много жалоб об издевательствах, расизме и сексуальных проступках. Из-за этого в августе 2020 года шоу покинули три ведущих продюсера.
В сентябре прошлого года и перед началом нового сезона Эллен Дедженерес извинилась перед сотрудниками и зрителями, а также заявила, что начинается новая глава ее ток-шоу.
Эллен известна также своей активной позицией, касающейся ЛГБТ-движения. В 1997 году ошеломила поклонников, заявив о нетрадиционной ориентации. В 2008 году поженилась с актрисой Поршей де Росси.