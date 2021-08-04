Чубчики стали особливо трендовими у 2021 році – багато блогерів наважувались відрізати собі частину волосся, аби освіжити вигляд. Аби гарно вкласти чубчик, потрібно виділити трохи часу і добряче постаратись, але якщо у вас є популярні браші – це не завдасть вам клопоту.

Зверніть увагу Асиметричні та в дитячому стилі: 5 найбільш стильних чубчиків 2021

Б'юті-експерти вже випустили чимало відеороликів, як швидко та гарно вкласти волосся. Один з таких пропонуємо до перегляду.

3 способи, як вкласти ваш чубчик: відео

Але що робити, коли немає часу на укладання

У такому випадку вам згодяться найпростіші і бюджетні аксесуари – різні шпильки, резинки, косинки, стрічки та інше. Якщо їх ще вдало стилізувати з вашим "аутфітом" – ви отримаєте ще більшу вигоду. Як приховати ваш розхристаний чубчик – дивіться далі:

Ніжно прикріпити невидимками

Одягнути косинку, заправивши під неї чубчик

Прикріпити шпильками

Перев'язати волосся хустинкою

Прикрити чубчик панамою