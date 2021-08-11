Тренд на чоловічий макіяж різними способами підтримують та популяризують світові бренди декоративної косметики. Наприклад, навіть Chanel випустили цілу чоловічу лінійку, яка включає тональний крем, підводку для очей і бальзам для губ.

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Інші б'юті-бренди також продовжують стирати межі в індустрії краси: Givenchy, MAC і Tom Ford випускають косметичні засоби, які позиціонують як чоловічі або гендерно нейтральні, а Maybelline New York та Covergirl все частіше співпрацюють з чоловіками-блогерами. У 2020 році Dior продемонстрували, як чоловіки вдало можуть носити неоновий макіяж.

Чоловічий макіяж – новий б'юті-тренд

Чоловіки завжди могли самовиражатися за допомогою макіяжу. Проте тепер таке явище стало ще й трендовим. Раніше чоловічий мейк-ап любили рокери. А в наш час, коли весь світ бореться за рівноправність, макіяж на обличчі чоловіків має особливо символічний вигляд.



Чоловічий макіяж з чорною підводкою / Фото з інстаграму Chanel

На подіумах модних показів можна побачити чоловіків-моделей, які сміливо та ефектно крокують з неоновими губами, яскравими смокі-айс або взагалі з гримом на все обличчя. Косметика також вдало може скорегувати зовнішній вигляд будь-якого чоловіка: вирівняти колір обличчя, зробити його більш фактурним і рельєфним, приховати видимі недоліки, підкреслити форму брів чи додати бороді виразності.



Неоновий макіяж на чоловіках / Фото Getty Images

Зокрема, згаданий б'юті-тренд дозволяє не лише виразити власну сміливість, але й креативність. Надихайтеся ідеями чоловічого макіяжу зі соцмереж.