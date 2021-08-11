Тренд на мужской макияж различными способами поддерживают и популяризируют мировые бренды декоративной косметики. Например, даже Chanel выпустили целую мужскую линейку, которая включает в себя тональный крем, подводку для глаз и бальзам для губ.

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Другие бьюти-бренды также продолжают стирать границы в индустрии красоты: Givenchy, MAC и Tom Ford выпускают косметические средства, которые позиционируют как мужские или гендерно нейтральные, а Maybelline New York и Covergirl все чаще сотрудничают с мужчинами-блогерами. В 2020 году Dior продемонстрировали, как мужчины удачно могут носить неоновый макияж.

Мужской макияж – новый бьюти-тренд

Мужчины всегда могли самовыражаться с помощью макияжа. Однако теперь такое явление стало еще и трендовым. Раньше мужской мейк-ап любили рокеры. А в наше время, когда весь мир борется за равноправие, макияж на лице мужчин имеет особенно символический вид.



Мужской макияж с черной подводкой / Фото из инстаграма Chanel

На подиумах модных показов можно увидеть мужчин-моделей, которые смело и эффектно шагают с неоновыми губами, яркими смоки-айс или вообще с гримом на все лицо. Косметика также может удачно скорректировать внешний вид любого мужчины: выровнять цвет лица, сделать его более фактурным и рельефным, скрыть видимые недостатки, подчеркнуть форму бровей или придать бороде выразительности.



Неоновый макияж на мужчинах / Фото Getty Images

В частности, упомянутый бьюти-тренд позволяет не только выразить собственную смелость, но и креативность. Вдохновляйтесь идеями мужского макияжа из соцсетей.