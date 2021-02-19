Неочікувано просто: які брови будуть трендовими у 2021

Брови впливають на загальний вигляд вашого обличчя. Аби вдало доповнювати б’юті-образ, варто використовувати останні тренди у створенні макіяжу брів.

У новому сезоні з’явилися тренди, які допоможуть зробити форму ваших брів більш красивою. Адже брови стали б’юті-фетишем останньої декади, тому настав час змін.

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Які брови будуть модними у 2021

Донедавна у тренді були пелехаті, хлоп’ячі, прямі, хвилясті, щільно замальовані чи бездоганно оформлені брови. Згодом ринок краси поповнився великою кількістю засобів для макіяжу брів, то б’юті-експерти спрогнозували швидку втрату актуальності такій тенденції. У 2021 це трапиться.

Тепер можна дозволити своїм бровам мати більш природний вигляд. У новому сезоні головним eyebrow-трендом є збереження форми, кольору та натуральному напрямку росту брів. Більше немає потреби витрачати багато часу на ідеальне яскраве оформлення цієї ділянки обличчя. Тому нехай брови ростуть, як їм заманеться, а ваше завдання – м’яко підкреслити їхні природні особливості.

На показі Drome моделі продемонстрували частково знебарвлені брови, а на шоу Giambatista Valli – повністю вибілені. Схожі б’юті-експерименти стануть популярними у 2021, адже однаково матимуть максимально природний вигляд.

Експерти в індустрії краси рекомендують дати своїм бровам спокій, і подивитися, що із цього вийде. Вони вважають, що природна форма і густина брів додаватиме вашому обличчю унікальності.

Проте майстри з оформлення брів переконані, що людям буде важко припинити діяти за інерцією. Оскільки брови надто довго були об’єктом нашого б’юті-культу, тому змінити фокус буде справді непросто.