Вони пишаються природною красою: як виглядають відомі жінки без макіяжу після 50
Багато знаменитостей, яким більше 50 років, не соромляться вигляду свого обличчя без макіяжу. Вони сміливо публікують світлини без фільтрів у соцмережах та вчать інших приймати і любити свою красу такою, як вона є. Їхні приклади надихають.
Джерело:Grazia
Фото зірок без макіяжу вже давно стали одним з цікавих трендів в індустрії краси. Зберегти природну привабливість у зрілому віці не так легко. Проте таким жінкам, як Дженніфер Лопес, Сальма Гаєк та іншим, це вдається. Вони не вдаються до пластичної хірургії, демонструють свою красу без мейк-апу і ретуші всьому світу, чим надихають інших пишатися своєю натуральною зовнішністю.
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Як виглядають зірки після 50 без макіяжу
Дженніфер Лопес, 51 рік
Дженніфер Еністон, 52 роки
Джулія Робертс, 53 роки
Сальма Гаєк, 54 роки
Джуліанна Мур, 60 років
Шерон Стоун, 62 роки
Сінді Кроуфорд, 54 роки
Кортні Кокс, 56 років
Демі Мур, 58 років
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