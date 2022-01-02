Тренд на натуральність має чимало переваг, зокрема в манікюрі. Наприклад, тілесні відтінки на нігтях завжди мають ніжний, жіночний і витончений вигляд. Також світле покриття володіє властивістю візуально подовжувати нігтьову пластину. Ще один плюс – це ідеальне тло для різноманітних нейл-артів.
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Нейтральна база дозволяє створити на нігтях різні малюнки, візерунки, прикрасити їх стразами. У такому випадку не слід боятися перебільшити. Вибирайте серед багатьох ідей – від невеликих прикрас і лаконічних малюнків на кожен день до справжніх витворів мистецтва з особливої нагоди.
Нюдовий манікюр надає можливість експериментувати і проявляти фантазію. Надихайтеся 7 найкрасивішими і трендовими нейл-артами на нюдовому тлі.
Манікюр із нюдовим тлом
Святковий манікюр / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Розкішний дизайн / Фото з інстаграму @thehotblend
Кольорові половинки / Фото з інстаграму @amyle.nails
Нюдовий cow print / Фото з інстаграму @heluviee
Золоті смужки / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн
Вишнева спокуса / Фото з інстаграму @heluviee
Капучиновий настрій / Фото з інстаграму @bw.nails