Справжньою несподіванкою стала тенденція на манікюр з надписами, які закликають піти на голосування чи відображають позицію людини щодо тієї чи іншої суспільно-політичної теми. Ідеальні роботи у такому стилі можна знайти на інстаграм-сторінці Бетіни Гольдштейн.

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В той час зірковий нейл-майстер Том Бачік разом зі Селеною Гомес демоснтурвали шанувальникам манікюр у сміливих кольорах: неоновий лаймовий, райдужний, яскраво-червоний.

А от Джей Ло вирішила цього року дотримуватися тренду на натуральність, тому обирала нейтральне нюдове чи рожеве однотонне покриття нігтів. Проте у листопаді співачка не втрималася і зробила стильний манікюр у головному кольорі осені 2021 – глибокий синій відтінок або електрик. Нагадаємо, що такий колір майстри використовували не лише для нейл-дизайну, але й у макіяжі очей. Така тенденція є неочікуваною, сміливою і дуже ефектною.



Ефектний манікюр Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Пропонуємо згадати й інші найбільш популярні нейл-тренди року, який минає.

Головні тренди у манікюрі 2021

Прикраси для нігтів

Якщо у 2020 несподіваним трендом став пірсинг на нігтях, то у 2021 світові модниці активно урізноманітнювали звичний манікюр цікавими прикрасами для пальців і нігтів. Перевага тренду в тому, що він додає будь-якому образу особливого шарму.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму @nail_unistella

Інстаграмна райдуга

Одним із найбільш "інстаграмних" манікюрів літа 2021 трендсеттери визнали райдужний дизайн. На популяризацію тенденції особливо вплинула Джіджі Хадід, яка з’явилася з таким артом нігтів на святкуванні свого дня народження. Варіацій інтерпретування тренду під свій стиль було багато: на кожному нігті інший відтінок, комбінований френч, яскравий принт у вигляді клітинки, зірочок, геометричних фігур, квітів.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму @nailsbymei

Нігті-лабутени

У 2021 році покривати нігтьову пластину з одного боку було недостатньо. Тому трендовим став двосторонній манікюр. Перший популярний двосторонній нейл-дизайн – нігті, як лабутени: бежеве покриття основної нігтьової пластини та червоний лак на зворотному боці. Загалом важливо, щоб другий бік нігтя був нафарбований яким-небудь контрастним кольором.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму @regina_nail_art

Надписи

Логоманія і гасла – модні рішення в манікюрі. Така тенденція особливо до вподоби зірковій нейл-майстрині Бетіні Гольдштейн. Протягом року вона експериментувала зі сміливими фразами і логотипами Будинків моди на нігтях у вигляді кольорових чи білих літер на прозорому покриття.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн

Тривимірний нейл-арт

3D-дизайн нігтів називають "манікюром майбутнього". Він став справжнім хітом 2021. Нестандартний об’ємний нейл-арт викликає захват. Якщо все починалося з перлів, металевих прикрас і масивних фігур на нігтях, то закінчилось – тривимірними формами.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі

Квадратна форма

Тренд повернувся із 2000-х. Відома майстриня манікюру Мішель Гамфрі зазначила: "Наприклад, зараз у тренді квадратні нігті – один із "привітів" тих часів. Такі бренди, як Miu Miu і Blumarine, повертають ностальгічну моду на нульові, а за нею йдуть і тенденції в манікюрі". Цього року нігті квадратної форми вже встигли спробувати селебріті – від Дуа Ліпи до Кайлі Дженнер.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму @asos



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Дуа Ліпи

Натуральність

Ще один рік, який лише зміцнив позиції натуральної тенденції в індустрії краси. Прозоре покриття було найбільш актуальним. Воно має красивий вигляд на нігтях і без додаткового дизайну. Такий манікюр дуже любить Кейт Міддлтон. Проте його можна й урізноманітнити яскравим мінімалістичним акцентом.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Зелене покриття

"Зелений – це не просто наймодніший відтінок сезону. Він може бути нейтральним, але водночас мати сучасний вигляд. Вибираючи свій зелений, не забувайте про півтони: шавлія, весняна зелень, оливковий і хакі", – розповіла популярна нейл-майстриня Мішель Гамфрі про трендовий колір у манікюрі 2021.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Яскравий неон

Манікюр також був модним у минулому. 2021 знову привернув всю увагу модниць до яскравих відтінків помаранчевого, зеленого, жовтого, блакитного. Селена Гомес неодноразово демонструвала ефектність такого покриття.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Нетиповий френч

Подвійні смужки, обрамлення, контури, стиль навпаки – це все про модний френч 2021. Прихильниці французького манікюру, які втомилися від класичних білих кінчиків нігтя, мали можливість досхочу експериментувати з оновленим нейл-трендом, а також кольорами лаків. Адже оригінальний френч був і залишається на піку популярності.



Модний манікюр 2021 / Фото з інстаграму @amberjhnails