Мороз та холоди – одні з найбільших ворогів нашої шкіри, через які взимку вона дуже страждає. Також до переохолодження "підключається" авітаміноз, тож у результаті можна отримати не лише сухість шкіри рук, а й маленькі тріщини.

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Сухість рук узимку: як вирішити проблему

Перегляньте раціон харчування

Для того, щоб зберегти руки зволоженими і м'якими треба не забувати про збалансоване харчування. Зверніть увагу на продукти, що містять вітаміни груп A, B, C, E, D, PP. Готуйте страви з зеленню, м'ясом, морепродуктами й печінкою тощо. Також вживайте багато овочів і фруктів.



Як подолати сухість рук / Фото Pexels

Вивчайте склад мила і мийних засобів

Часте миття рук може дуже нашкодити вашій шкірі. Однак, і про гігієну забувати не можна. При купівлі мила звертайте увагу на його склад, обирайте те, у якому рівень ph (число, яким визначається кислотно-лужний баланс шкіри) наближений до норми. Купуйте мило, у склад якого входять зволожувальні і живильні компоненти (ланолін, гліцерин, різні олії і екстракти трав).



Сухість рук: як вирішити проблему / Фото Pexels

Не забувайте користуватись гумовими рукавицями під час прибирання чи миття посуду. Так ваша шкіра не постраждає від хімічних елементів мийних засобів.

Користуйтесь лосьйонами і кремами

Після миття рук чи приймання душу обов'язково зволожуйте шкіру кремом. У холодні періоди року варто обирати доглядові засоби з вмістом вітаміну Е та різноманітними рослинними екстрактами, до прикладу, алое, ромашка чи лаванда.



Як прибрати сухість рук / Фото Pexels

Проте, пам'ятайте, якщо ви збираєтесь йти на вулицю, то крем не можна наносити одразу перед виходом, інакше він "працюватиме", як вода й у результаті ваші ручки ще більше обвітряться і стануть ще сухішими.