Хоч зима ще остаточно не завершилась, та можна дозволити помріяти собі про тепло весняного сонця. Журналісти Краса 24 зібрали для тебе добірку вишуканих дизайнів манікюру, з якими ти можеш впевнено і стильно увірватись у весняний сезон.

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Трендові дизайни для манікюру на весну-2022

Трендовий весняний манікюр
Трендовий весняний манікюр / Фото Pinterest

Манікюр на весну-2022
Манікюр на весну-2022 / Фото Pinterest

Оригінальний манікюр на весну 2022
Оригінальний манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest

Ідеї для весняного манікюру 2022
Ідеї для весняного манікюру 2022 / Фото Pinterest

Красивий манікюр на весну 2022
Красивий манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest

Весняний дизайн манікюру 2022
Весняний дизайн манікюру 2022 / Фото Pinterest

Манікюр весна 2022
Манікюр на весну 2022 / Фото Pinterest