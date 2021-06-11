Нігтьове мистецтво: головні тенденції у літньому манікюрі – топ-9 ідей від зіркових майстрів

Манікюр у стилі 90-х та 3D-арт на нігтях будуть у тренді цього літа. Зіркові нейл-майстри поділилися й іншими тенденціями, які ви захочете повторити у своєму манікюру. Адже ще ніколи тренди в індустрії краси не були настільки сміливими, зручними і безтурботними. Тому саме час наважитися на модний дизайн нігтів.

Головні манікюрні тренди можна простежити в інстаграмі. Саме у цій соціальній мережі такі зіркові нейл-майстри, як Мікі Хігучі, Емі Ле, Бетіна Голдштайн та інші, діляться своїми роботами, які потім намагаються відтворити на своїх нігтях модниці зі всього світу.

До теми: Зі смаком літа: милі ідеї для манікюру

Для літнього манікюру 2021 варто вибирати яскраві кольору, нашаровувати текстури, поєднувати стилі 70-х, 90-х і сучасності, а також доповнювати власними акцентами модні нейл-дизайни. Нагадаємо, що експерти вважають мигдалевидну форму нігтів наймоднішою у цьому сезоні. Можливо, у комплексі зі стильним та оригінальним манікюром ви захочете ще змінити форму нігтьової пластини.

Головні тренди у літньому манікюрі 2021

Мінімалістичні хвилі на нігтях у стриманих відтінках – найпопулярніша тенденція в манікюрі 2021

Грайливий літній манікюр у стилі соковитого кавуна

Мистецтво кольорового вихору на нігтях – тренд літа 2021

Стиль 90-х разом зі шахматною дошкою

Оригінальний френч, як у справжніх модниць з 90-х

Окреслення візерунків металевим відтінком – нейл-тенденція з минулого в сучасній інтерпретації знову в моді

Желейні візерунки на нігтях, створені за допомогою 3D-гелю

3D Jelly Chrome з каменями

Цікаве нарощення нігтів з різноманітними прикрасами