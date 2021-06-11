Ногтевое искусство: главные тенденции в летнем маникюре – топ-9 идей от звездных мастеров

Маникюр в стиле 90-х и 3D-арт на ногтях будут в тренде этим летом. Звездные нейл-мастера поделились и другими тенденциями, которые вы захотите повторить в своем маникюре. Ведь еще никогда тренды в индустрии красоты не были столь смелыми, удобными и беззаботными. Поэтому самое время отважиться на модный дизайн ногтей.

Главные маникюрные тренды можно проследить в инстаграме. Именно в этой социальной сети такие звездные нейл-мастера, как Мики Хигучи, Эми Ле, Бетина Гольдштейн и другие, делятся своими работами, которые затем пытаются воссоздать на своих ногтях модницы со всего мира.

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Для летнего маникюра 2021 стоит выбирать яркие цвета, наслаивать текстуры, сочетать стили 70-х, 90-х и современности, а также дополнять собственными акцентами модные нейл-дизайны. Напомним, что эксперты считают миндалевидную форму ногтей самой модной в этом сезоне. Возможно, в комплексе со стильным и оригинальным маникюром вы захотите еще изменить форму ногтевой пластины.

Главные тренды в летнем маникюре 2021

Минималистичные волны на ногтях в сдержанных оттенках – самая популярная тенденция в маникюре 2021

Игривый летний маникюр в стиле сочного арбуза

Искусство цветного вихря на ногтях – тренд лета 2021

Стиль 90-х вместе с шахматной доской

Оригинальный френч, как у настоящих модниц из 90-х

Очерчивание узоров металлическим оттенком – нейл-тенденция из прошлого в современной интерпретации снова в моде

Желейные узоры на ногтях, созданные с помощью 3D-геля

3D Jelly Chrome с камнями

Интересное наращивание ногтей с разнообразными украшениями