Ягідний і фруктовий нейл-арт можна поєднати з френчем, створити на нюдовому чи прозорому покритті або наважитися на більш оригінальний малюнок. Вибирайте варіант, який сподобався найбільше і спішіть до свого майстра манікюру.

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