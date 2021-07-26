Ніжна, гладенька, молода: 9 секретів ідеальної шкіри 52-річної Дженніфер Лопес
26 липня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
24 липня американська акторка, співачка, підприємниця Дженніфер Лопес відсвяткувала 52 день народження. Знаменита красуня продовжує вражати шанувальників підтягнутим тілом, блискучим волоссям, бездоганним зовнішнім виглядом навіть без макіяжу. Зберігати красу і молодість зірці допомагають власні секрети.
Шкіра співачки є свіжою, пружною, ніжною, без жодної зморшки. Секрети ідеальної шкіри Дженніфер Лопес стануть у нагоді кожній жінці, яка прагне залишатися привабливою після 50 років.
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Секрети ідеальної шкіри Дженніфер Лопес
- Мама відомої красуні навчити її користуватися сонцезахисним кремом щодня. Це правило Джей Ло засвоїла ще у підлітковому віці.
- Також мама Лопес розповіла доньці про дієві відновлювальні властивості оливкової олії. Дженніфер в одному зі своїх інтерв’ю сказала: "Я не хочу пахнути салатом, тому використовую для шкіри олію не в чистому вигляді, а засоби на її основі".
- Тканинні маски є одними з улюблених б’юті-засобів Дженніфер Лопес. Вона робить маску, коли у неї є вільний час у подорожі або водночас з іншими косметологічними процедурами.
- Джей Ло дбає про красу шкіри зсередини. Вона вживає різноманітні вітамінні добавки: омега-кислоти, колаген та інші.
- Зірка віддає перевагу свіжим продуктам. Термічну обробку Лопес замінює рослинною клітковиною.
- Знаменита співачка не курить і не вживає алкоголь. Вона переконана, що такі звички найбільш погано впливають на жіночу красу.
- Джей Ло є прихильницею медитації, афірмацій та духовних практик. Жінка часто повторює, що є "молодою і час над нею не владний". Такі переконання можуть творити дива.
- Дженніфер не заперечує, що їй пощастило з генетикою. Адже у її мами бездоганна шкіра, яка мала чудовий вигляд навіть у зрілому віці.
- Зірка вибирає лише ефективні процедури краси. Проте вона не вдається до пластичної хірургії чи ін’єкцій ботоксу. Дженніфер Лопес вже давно прикипіла любов’ю до мікротоків: навіть придбала апарат CACI, аби робити б’юті-процедуру вдома і не пропускати жодного разу через нестачу часу.