Боротьба з акне – це тривалий і малоприємний процес. Важливо ретельно вивчати склад будь-якого б'юті-засобу. Знання дієвих компоненти для лікування шкіри зможе полегшити вам життя.

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6 природних компонентів, які допоможуть впоратися з акне

Мед. Щоб нейтралізувати запалення на шкірі, достатньо зробити маску з меду за народним рецептом. Цей інгредієнт чудово працює у складі косметичних продуктів: чинить антибактеріальну дію і бореться з почервоніннями, бо містить антиоксиданти, а також мед не забиває пори, що є особливо корисним для проблемної шкіри.

Щоб нейтралізувати запалення на шкірі, достатньо зробити маску з меду за народним рецептом. Цей інгредієнт чудово працює у складі косметичних продуктів: чинить антибактеріальну дію і бореться з почервоніннями, бо містить антиоксиданти, а також мед не забиває пори, що є особливо корисним для проблемної шкіри. Алое вера. Компонент володіє природними протизапальними і антибактеріальними властивостями, тому є необхідним у доглядовій рутині під час боротьби з акне. Засоби із вмістом алое стимулюють роботу захисного бар'єру шкіри, лікують саме причину появи прищів і чорних цяток – нейтралізують вплив мікробів і забруднення.



Як позбутися від акне / Фото з інстаграму @camilleyolaine

Олія чайного дерева. Компонент використовують для приготування SOS-засобів проти прищів. Олія чайного дерева допомагає позбутися від мікробів, які спричиняють загострення акне. Проте дія інгредієнта є дуже потужною, тому наносити його потрібно точково або в невеликій концентрації.

Компонент використовують для приготування SOS-засобів проти прищів. Олія чайного дерева допомагає позбутися від мікробів, які спричиняють загострення акне. Проте дія інгредієнта є дуже потужною, тому наносити його потрібно точково або в невеликій концентрації. Зелений чай. Рідина є корисною для загального стану організму і шкіри. Екстракт чаю володіє антибактеріальними і протизапальними властивостями, що є дієвими у боротьбі проти почервоніння і висипання. А антиоксиданти у складі зеленого чаю покращують зовнішній вигляд і здоров'я шкіри – повертають їй тонус, сяйво і здоровий блиск.

Рідина є корисною для загального стану організму і шкіри. Екстракт чаю володіє антибактеріальними і протизапальними властивостями, що є дієвими у боротьбі проти почервоніння і висипання. А антиоксиданти у складі зеленого чаю покращують зовнішній вигляд і здоров'я шкіри – повертають їй тонус, сяйво і здоровий блиск. Каолінова глина. Природний компонент легко підсушує і заспокоює проблемну шкіру: глина вбирає залишки себуму й очищує пори. Продукт підійде тим, хто страждає на шкірні захворювання та намагається уникати агресивного складу в доглядовій косметиці.

Важливо: глиняними масками не можна зловживати. Застосовуйте їх у тандемі зі зволожувальними засобами.



Дієвий догляд за шкірою / Фото з інстаграму @camilleyolaine