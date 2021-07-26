Нежная, гладкая, молодая: 9 секретов идеальной кожи 52-летней Дженнифер Лопес
26 июля 2021 , 16:59Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
24 июля американская актриса, певица, предпринимательница Дженнифер Лопес отпраздновала 52 день рождения. Знаменитая красавица продолжает поражать поклонников подтянутым телом, блестящими волосами, безупречным внешним видом даже без макияжа. Сохранять красоту и молодость звезде помогают собственные секреты.
Кожа певицы является свежей, упругой, нежной, без единой морщинки. Секреты идеальной кожи Дженнифер Лопес пригодятся каждой женщине, которая стремится оставаться привлекательной после 50 лет.
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Секреты идеальной кожи Дженнифер Лопес
- Мама известной красавицы научила ее пользоваться солнцезащитным кремом ежедневно. Это правило Джей Ло усвоила еще в подростковом возрасте.
- Также мама Лопес рассказала дочери о действенных восстановительных свойствах оливкового масла. Дженнифер в одном из своих интервью сказала: "Я не хочу пахнуть салатом, поэтому использую для кожи масло не в чистом виде, а средства на его основе".
- Тканевые маски являются одними из любимых бьюти-средств Дженнифер Лопес. Она делает маску, когда у нее есть свободное время в путешествии или одновременно с другими косметологическими процедурами.
- Джей Ло заботится о красоте кожи изнутри. Она принимает различные витаминные добавки: омега-кислоты, коллаген и другие.
- Звезда предпочитает свежие продукты. Термическую обработку Лопес заменяет растительной клетчаткой.
- Знаменитая певица не курит и не употребляет алкоголь. Она убеждена, что такие привычки наиболее плохо влияют на женскую красоту.
- Джей Ло является сторонницей медитации, аффирмаций и духовных практик. Женщина часто повторяет, что является "молодой и время над ней не властно". Подобные утверждения могут творить чудеса.
- Дженнифер не отрицает, что ей повезло с генетикой. Ведь у ее мамы безупречная кожа, которая имела прекрасный вид даже в зрелом возрасте.
- Звезда выбирает только эффективные процедуры красоты. Однако она не прибегает к пластической хирургии или инъекциям ботокса. Дженнифер Лопес уже давно полюбила микротоки: даже приобрела аппарат CACI, чтобы делать бьюти-процедуру дома и не пропускать ее из-за недостатка времени.