Нежная, гладкая, молодая: 9 секретов идеальной кожи 52-летней Дженнифер Лопес

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24 июля американская актриса, певица, предпринимательница Дженнифер Лопес отпраздновала 52 день рождения. Знаменитая красавица продолжает поражать поклонников подтянутым телом, блестящими волосами, безупречным внешним видом даже без макияжа. Сохранять красоту и молодость звезде помогают собственные секреты.