Дієві та прості лайфхаки полегшують щоденну б'юті-рутину і роблять її більш ефективною. Тепер настав час приділити увагу своєму тілу.
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7 лайфхаків, що зроблять ваше тіло ніжним
Нехтувати доглядом за шкірою тіла – це одна із найпоширеніших б'юті-помилок. Через це вам не пощастить зустрітися зі сухістю, лущенням, почервонінням та нерівномірним тоном, що спричиняє дискомфорт і неестетичний вигляд. Але стан і вигляд шкіри тіла можна покращити, не витративши на це зайвих коштів чи багато часу.
- Лосьйон або молочка для тіла наносіть, коли воно ще вологе – одразу після душу та ванни. Таким чином вдасться утримати вологу в шкірі та запобігти зневодненню.
- Натуральна кокосова олія може замінити крем для гоління. Рідина ефективно пом'якшує шкіру, а також захищає від подразнення.
- Якщо вам не підійшла нова сироватка чи крем для обличчя, то можна їх використовувати для шкіри тіла.
- СПА-догляд потрібен рукам і ногам 1 раз на тиждень. Аби його провести, нанесіть на шкіру улюблений батер або кокосову олію, вдягніть шкарпетки і рукавички, зачекайте 30 хвилин, щоб олія нагрілася та глибше проникла у шкіру, живлячи та пом'якшуючи її.
Як доглядати за шкірою тіла / Фото з інстаграму @vi_blabla
- Якщо плануєте носити відкриту сукню протягом дня чи вечора, замініть лосьйон після душу на живильну олію – вона зробить шкіру більш гладенькою та надасть їй здорового сяйва.
- Хорошою звичкою стане регулярний масаж сухою щіткою за день до епіляції – це допоможе профілактувати появу врослих волосин та посилить ефект від процедури.
- Завжди очищуйте шкіру тіла й обличчя після використання кондиціонерів та масок для волосся. Адже, якщо вони залишатимуться на шкірі, то можуть закупорювати пори, що призведе до появи висипань.