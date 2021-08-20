Ніжно і красиво: 10 модних ідей для "оголеного" манікюру – фото

Тренд на "оголення" стосується не лише обличчя, чистого від декоративної косметики, але й нігтів. Такий манікюр передбачає мінімальне використання кольорів для створення красивого і модного дизайну. Пропонуємо вам 10 ідей ніжного нейл-дизайну, які точно надихнуть на запис до майстра манікюру.

"Голі" нігті стали популярними як серед майстрів манікюру, так і серед світових селебріті. Цікаво, що актуальність такого нейл-дизайну продиктована не тільки модними тенденціями. Тут також справа у красі й практичності. Стильний і мінімалістичний манікюр надає рукам доглянутого й акуратного вигляду, доречної виразності та підкреслює природну привабливість образу загалом.

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Оголені нігті з натуральним покриттям чи стриманим яскравим акцентом є універсальними – підійдуть до будь-якого вбрання з нагоди того чи іншого заходу. На коротких нігтях особливо гарно виглядає прозорий лак.

Натомість довгі нігті слід доповнити стильним декором, щоб уникнути надто нудного ефекту. Майстри манікюру радять на нюдовій основі використовувати вишукану графіку, абстрактні візерунки, акуратне подвійне обрамлення, різноманітні варіанти френчу. Модних ідей для натхнення чимало.

10 красивих і модний ідей "голого" манікюру

На шляху до максимальної природності



Модний манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Геометрія, яка привертає увагу



Природний арт / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Розкішник колір дорогих перл



Однотонне покриття / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Обгортка для справжнього скарбу



Манікюр / Фото з інстаграму @gelsbybry

Ефект конфетті



Ніжний декор / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Усе шепоче про любов



Мінімалістичний дизайн / Фото з інстаграму @gelsbybry

Подвійні срібні смужки



Витончений манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Мінімалізм – це стильно



Ніжні акценти в нейл-дизайні / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Сліди морського дна



Оригінальна ідея / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Голографічний френч



Нігті, які зачаровують / Фото з інстаграму @charsgelnails_