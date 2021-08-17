Зіркові манікюристи повертають в моду тренди з минулого. Вони пропонують використовувати для святкового дизайну нігтів гламурний арт, блискітки, стрази, 3D-дизайн, перли та інші прикраси. Проте навіть у цьому випадку важливо витримати міру і не "перевантажити" манікюр.

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Зокрема авторитетні нейл-майстри зазначають, що ошатний манікюр буде особливо популярним в наступному сезоні. Аби залишатися в тренді, потрібно подбати про делікатний, вишуканий, розкішний і святковий вигляд нігтів водночас.

Модні ідеї для святкового манікюру

Абстрактне шампанське

Такий варіант нейл-дизайну вдало доповнить будь-яке вечірнє вбрання.



Модний манікюр / Фото з інстаграму Крістін Доан

Мінімалістичний мармур

Мармуровий манікюр вже декілька сезонів не втрачає актуальності. Перевага такого візерунку на нігтях у його стильному та вишуканому вигляді.



Ніжний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @paznokcie_malami

Оригінальний френч з прикрасами

Ще один манікюр, який залишається вічною класикою. Френч чудово підійде як для вечірнього, так і для повсякденного образу. Аби урізноманітнити дизайн нігтів, використовуйте стрази або дотс у святкових відтінках.

Чорний французький манікюр

Якщо ви відправляєтеся на захід з дрес-кодом black-tie, то обирайте такий манікюр.



Класичний варіант / Фото з інстаграму @cicicosmetics​

Поєднання молочного з коричневим

Вдосконалений френч у вигляді діагональних смуг, виконаний в молочно-коричневих відтінках, додасть ефектності вечірньому луку та зробить цікавішим повсякденний образ.



Нюдовий мікс / Фото з інстаграму Ірем Шелтон

Вельветовий нейл-дизайн

Для створення манікюру з вельветовим відтінком вам знадобиться допомога голографічних лаків. Трішки зусиль і результат вразить своїм розкішним виглядом.



Цікавий ефект / Фото з інстаграму Лорен

Мінімалістичний ар-деко

Прихильницям вишуканості та трендів сподобається манікюр у стилі ар-деко. Повторюйте його на нігтях будь-якої довжини.



Універсальний нейл-арт / Фото з інстаграму Жасмін

Черепаховий френч

Оригінальне та практичне рішення – черепаховий принт на нігтях, який буде модним у 2021 – 2022 році.



Трендовий принт / Фото з інстаграму Крістін Доан

Комбінація гліттеру і нюду

Святковий образ ефектно доповнить сяйливий глітер і стильний нюд у манікюрі.



Манікюр для свята / Фото з інстаграму Ірем Шелтон

Команда нейтральних відтінків

Мікс кремових пастельних відтінків у бежевій гамі надає будь-яким руках особливо "дорогого" вигляду. Навіщо обмежуватися 1 відтінком, якщо неповторних тонів так багато?



Кілька відтінків у манікюрі / Фото з інстаграму Ірем Шелтон

Око Фатіми

Око Фатіми – це принт зі зображенням амулету від злого ока. Манікюр став дуже популярним у 2021. Аби прикрасити аутфіт, поєднайте згаданий принт із натуральною базою.



Символічний манікюр / Фото з інстаграму Ірем Шелтон

Омбре з блиском

Сяйливі нігті виглядають святково. Техніка омбре і гліттер – те, що потрібно вашим нігтям для особливої нагоди.

Золотий френч

Манікюр у вигляді золотих смужок на кінчиках нігтів ідеально підійде для вечірнього лука.



Модний манікюр / Фото з інстаграму Жасмін

Зірки

Варіант нейл-дизайну, який вражає своєю оригінальністю, актуальністю і неповторністю. Адже інтерпретацій зірок може бути чимало.



Стильна ідея / Фото з інстаграму Емі Трен

Модний логотип

Логотипи модних будинків стали справжнім хітом у нейл-індустрії. Щоб трендово прикрасити нігті, поєднуйте принти логотипів із нейтральною базою.



Святковий манікюр / Фото з інстаграму Бетіни Гольдштейн