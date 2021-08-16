Кожен колір у манікюрі має своє значення та по-різному доповнює образ. Наприклад, колір янтарю є особливо колоритним, має життєрадісний і барвистий вигляд, а вишуканий білий символізує стриманість, жіночність і може бути ефектним водночас.

До теми: 9 яскравих трендів манікюру: провідні майстри розповідають, що зараз на піку популярності

Відтінки для модного однотонного манікюру

Янтарний

Яскравий відтінок створює ефект літнього сонця на нігтях. За допомогою янтарного покриття можна легко перетворити будь-який образ на життєрадісний, соковитий і колоритний. Янтарному кольору не потрібні жодні доповненні у нейл-дизайні.



Однотонний манікюр / Фото з інстаграму @overglowedit

Вишуканий білий

Особливість цього невинного кольору в його універсальності. Не дивлячись на те, що він є стриманим та елегантним, манікюр у білих відтінках виглядає також ефектно. Власницям довгих нігтів результат особливо сподобається.



Однотонний нейл-дизайн / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland

Ніжний лавандовий

Якщо ви мрійлива і романтична натура, то естетичний лавандовий колір у манікюрі буде вдалим вибором. Як й інші пастельні відтінки, лавандовий має милий, жіночний і витончений вигляд на нігтях.



Модний відтінок на нігтях / Фото з інстаграму @overglowedit

Темний смарагд

Нагадаємо, що у 2021 зелений став справжнім хітом в індустрії краси. Популярний колір використовують у макіяжі та манікюрі. Завдяки ефекту приглушеності смарагдове покриття на нігтях ідеально підійде для осінньої пори.



Стильний манікюр / Фото з інстаграму @amyle.nails

Шоколад

Ще один розкішний відтінок, який вражає своєю універсальністю, красою і багатогранністю. Нафарбуйте нігті шоколадним лаком, за бажанням доповніть сяйливим гліттером і насолоджуйтеся неперевершеним манікюром.



Універсальне покриття / Фото з інстаграму @opi_southeast​

Бордо

Стильний колір, який вирізняється своїм "дорогим" виглядом. Зайві деталі лише зіпсують такий манікюр. Бордовий колір найкраще проявляє свої переваги в однотонному нейл-дизайні.



Манікюр у спокусливому кольорі / Фото з інстаграму @amyle.nails

Сапфіровий синій

Космічна краса цього відтінку вражає. Він символізує умиротворення, океанічні глибини і душевний спокій, тому підійде красуням, які віддають перевагу яскравим акцентам у манікюрі або тим, хто обожнює врівноважений стиль життя.



Неймовірний відтінок для нейл-покриття / Фото з інстаграму @amyle.nails