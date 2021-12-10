Нова класика: манікюр кольору матча – трендові ідеї

Навіть взимку можна розбавити палітру кольорів для манікюру чимось надзвичайним. Провідні манікюристи активно почали створювати нейл-дизайни із лаком відтінку матчі.

Чай матча – це не лише модний японський напій, але й стильний відтінок для манікюру. Новий зимовий сезон – ідеальний час вдосконалити свій образ свіжими й ніжними кольорами.

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Манікюр кольору матча – спробуйте новий відтінок

Найбільш актуальним буде однотонний матча-манікюр. Адже колір є доволі самодостатнім, тому з нього можна зробити самостійний акцент на нігтях. При цьому важливо відрегулювати насиченість за настроєм. Перевагою матчі є те, що відтінок, як хамелеон, легко змінює свій вигляд від кількості молока в ньому: міцніший напій – яскравіший колір.

Завжди ефектним і вдалим буде рішення зробити на нігтях дизайн кольорі матча. За допомогою ніжно-зеленого відтінку легко можна урізноманітнити будь-яке покриття. Сміливо міксуйте основний колір зі світло-блакитними тонами, створюйте контраст із насичено-синіми або робіть класичний французький манікюр, замінюючи білий колір на нову класику – правильний зелений.

Блискітки також будуть доречними у різні сезони. Адже вони володіють властивістю робити манікюр більш святковим. Блискітки у поєднанні з відтінком матча нагадують чай, у який додали сяйливого цукру. Нейл-майстри радять експериментувати із втиркою, мерехтливим покриттям або золотими елементами на кінчиках нігтів.

Надихайтеся ідеями манікюру в кольорі матча / Фото з інстаграму