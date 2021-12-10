Новая классика: маникюр цвета матча – трендовые идеи

Даже зимой можно разбавить цветовую палитру для маникюра чем-то необычным. Ведущие маникюристы активно начали создавать нейл-дизайны с лаком оттенка матчи.

Чай матча – это не только модный японский напиток, но и стильный оттенок для маникюра. Новый зимний сезон – идеальное время усовершенствовать свой образ свежими и нежными цветами.

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Маникюр цвета матча – попробуйте новый оттенок

Самым актуальным будет однотонный матча-маникюр. Ведь цвет достаточно самодостаточен, поэтому из него можно сделать самостоятельный акцент на ногтях. При этом важно отрегулировать насыщенность по настроению. Преимуществом матчи является то, что оттенок, как хамелеон, легко меняет свой вид от количества молока в нем: более крепкий напиток – более яркий цвет.

Всегда эффектным и удачным будет решение сделать на ногтях дизайн цвета матча. Посредством нежно-зеленого оттенка легко можно разнообразить любое покрытие. Смело миксуйте основной цвет со светло-голубыми тонами, создавайте контраст с насыщенно-синими или делайте классический французский маникюр, заменяя белый цвет на новую классику – правильный зеленый.

Блестки также будут уместны в разные сезоны. Они ведь обладают свойством делать маникюр более праздничным. Блесточки в сочетании с оттенком матча напоминают чай, в который добавили сияющий сахар. Нейл-мастера советуют экспериментировать с втиркой, мерцающим покрытием или золотыми элементами на кончиках ногтей.

Вдохновляйтесь идеями маникюра в цвете матча / Фото из инстаграма