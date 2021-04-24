Балаяж для вьющихся волос: новая техника окрашивания
Техника окрашивания волос балаяж уже несколько лет пользуется бешеной популярностью. Однако в последнее время распространяется несколько иная версия такого колорирования.
Источник:popsugar
Карлияж, или в оригинале "curlyage", придумал известный американский парикмахер-стилист Джамал Эдмондс. И эта техника окрашивания специально для людей с вьющимися или текстурированными волосами.
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Что такое балаяж
Балаяж – это техника окрашивания, при которой стилист наносит цвет размашистым движением, чтобы постепенно осветлить волосы и придать им естественный вид, будто солнце поцеловало их. Само слово является французским и переводится как "подметать" или "красить".
О карлияже
По словам Эдмондса, обе техники окрашивания являются схожими в смысле осветления волос. Однако карлияж отличается своим индивидуальным расположением и фокусировкой на защите целостности локонов.
Вы должны помнить, что свет будет отображаться по-разному на прямых волосах в сравнении с текстурированными, что делает индивидуальное размещение осветителя настолько важным,
– сказал он.
Колорист добавляет, что для вьющихся волос, которые требуют техники карлияж, следует учитывать такие свойства, как плотность, пористость и эластичность.
Эти три фактора определяют, где я размещаю основные моменты, как формулирую осветитель и какой уровень проявителя я использую. Мое основное правило при осветлении текстурированных волос состоит в том, чтобы использовать низкий проявитель и медленно его поднимать,
– объясняет Эдмондс.
По его мнению, такой подход обеспечивает безопасное окрашивание волос без потенциального повреждения узора локонов. А осветленные волосы одинаково хорошо будут смотреться как вьющимися, там и выпрямленными.
Техника карлияж от Эдмондса
Окрашивание карлияж для вьющихся волос / Фото Jamal Edmonds
Карлияж придумал американский парикмахер-стилист / Фото Jamal Edmonds
Карлияж учитывает плотность пористости и эластичность волос / Фото Jamal Edmonds
Карлияж сосредоточен на сохранении здоровья волос /Фото Jamal Edmonds
Волосы красиво выглядят как вьющимися, так и выпрямленными / Фото Jamal Edmonds
Карлияж является производной техникой балаяжа / Фото Jamal Edmonds
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