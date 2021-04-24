Техника окрашивания волос балаяж уже несколько лет пользуется бешеной популярностью. Однако в последнее время распространяется несколько иная версия такого колорирования.

Карлияж, или в оригинале "curlyage", придумал известный американский парикмахер-стилист Джамал Эдмондс. И эта техника окрашивания специально для людей с вьющимися или текстурированными волосами.

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Что такое балаяж

Балаяж – это техника окрашивания, при которой стилист наносит цвет размашистым движением, чтобы постепенно осветлить волосы и придать им естественный вид, будто солнце поцеловало их. Само слово является французским и переводится как "подметать" или "красить".



Балаяж / Фото unsplash

О карлияже

По словам Эдмондса, обе техники окрашивания являются схожими в смысле осветления волос. Однако карлияж отличается своим индивидуальным расположением и фокусировкой на защите целостности локонов.

Вы должны помнить, что свет будет отображаться по-разному на прямых волосах в сравнении с текстурированными, что делает индивидуальное размещение осветителя настолько важным,

– сказал он.

Колорист добавляет, что для вьющихся волос, которые требуют техники карлияж, следует учитывать такие свойства, как плотность, пористость и эластичность.

Эти три фактора определяют, где я размещаю основные моменты, как формулирую осветитель и какой уровень проявителя я использую. Мое основное правило при осветлении текстурированных волос состоит в том, чтобы использовать низкий проявитель и медленно его поднимать,

– объясняет Эдмондс.

По его мнению, такой подход обеспечивает безопасное окрашивание волос без потенциального повреждения узора локонов. А осветленные волосы одинаково хорошо будут смотреться как вьющимися, там и выпрямленными.

Техника карлияж от Эдмондса



Окрашивание карлияж для вьющихся волос / Фото Jamal Edmonds



Карлияж придумал американский парикмахер-стилист / Фото Jamal Edmonds



Карлияж учитывает плотность пористости и эластичность волос / Фото Jamal Edmonds



Карлияж сосредоточен на сохранении здоровья волос /Фото Jamal Edmonds



Волосы красиво выглядят как вьющимися, так и выпрямленными ​/ Фото Jamal Edmonds



Карлияж является производной техникой балаяжа /​ Фото Jamal Edmonds