Нові помади від Ріанни за 600 гривень: чим цього разу здивувала зірка

Знаменита співачка і засновниця косметичного бренда Fenty Beauty випустила нові б'юті-продукти. Цього разу Ріанна обіцяє ідеальне напівматове покриття без олівця – колекція помад у 10 відтінках за 600 гривень.

Вагітна Ріанна продовжує дивувати шанувальників новими лінійками косметичних засобів для макіяжу. Співачка анонсувала 10 унікальних кольорів помад, які увійшли до колекції Icon, за допомогою рекламного ролика на своїй інстаграм-сторінці.

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Ріанна представила нові помади Fenty Beauty

Нова колекція губних помад Fenty Beauty отримала назву Icon. Серед 10 ультразволожувальних кольорів представлені яскраві червоні та м'які нюдові відтінки – від She a CEO, Pose Queen і Board Memb’r до MVP, улюбленого тону співачки. Вони підходять для різних кольорів шкіри, що ще раз підкреслює інклюзивність косметики від знаменитості.

Помади мають м'яку матову формулу. Також у їхньому складі є чимало корисних компонентів: гіалуронова кислота для зволожування, заспокоювальні вітаміни C і E, щоб забезпечити комфортне і стійке носіння текстур.

Особливої уваги заслуговує екологічне паковання помад для багаторазового використання – замовляєте 1 раз помаду, а потім, коли вона закінчиться, можете просто придбати футляр з будь-якою палітрою зі серії ICON і вставити в тюбик, що вже є, щоб не купувати повний набір повторно.



Нові помади Fenty Beauty / Фото з інстаграму бренда



Як виглядають відтінки Fenty Icon на шкірі / Фото з інстаграму бренда

Помади Icon доступні для купівлі на офіційному сайті Fenty Beauty з 4 лютого і коштують 600 грн. Вартість змінного тюбика із палітрою – 360 грн.

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