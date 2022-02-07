L'Oreal Paris регулярно залучає зірок для висвітлення важливих соціальних тем. Знаменита акторка і прихильниця природної краси та старіння стала однією із них.

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Кейт Вінслет показала обличчя без косметики

На сторінці L'Oreal Paris можна побачити Кейт Вінслет, яка спочатку стоїть перед камерою з легким нюдовим макіяжем, що виділяє її погляд. Зірка також візуально додала об'єму губам за допомогою рожевого блиску.

Згодом амбасадорка бренда почала змивати з обличчя косметику і звертатися до глядачів. Вона використовувала 2 ватні диски та засіб для видалення мейк-апу.

Мої зморшки вже нічим не прибереш. Прокидаючись вранці, я їх бачу в дзеркалі. І це мене не засмучує. Вони зі мною вже назавжди, і від цього нікуди не подітися,

– зазначала 46-річна Кейт Вінслет.

Знаменитість зробила акцент на тому, що потрібно бути чесними перед собою та гідно сприймати особливості свого тіла, а не приховувати їх під шарами косметики.



Кейт Вінслет на камеру видалила макіяж з обличчя / Фото Obozrevatel

Підписники у коментарях під роликом висловили своє захоплення сміливістю зірки та зазначили, що їй навіть краще без макіяжу. Один з коментаторів додав, що зовнішність Вінслет повною мірою передає її чудовий внутрішній світ.

Реакція шанувальників

"Прекрасна зовні і зсередини";

"Ви змусили мене плакати… Красуня";

"Ідеальна";

"Ви приголомшлива";

"Яке важливе відео".

Що відомо про Кейт Вінслет?