L'Oreal Paris регулярно залучає зірок для висвітлення важливих соціальних тем. Знаменита акторка і прихильниця природної краси та старіння стала однією із них.

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Кейт Вінслет показала обличчя без косметики

На сторінці L'Oreal Paris можна побачити Кейт Вінслет, яка спочатку стоїть перед камерою з легким нюдовим макіяжем, що виділяє її погляд. Зірка також візуально додала об'єму губам за допомогою рожевого блиску.

Згодом амбасадорка бренда почала змивати з обличчя косметику і звертатися до глядачів. Вона використовувала 2 ватні диски та засіб для видалення мейк-апу.

Мої зморшки вже нічим не прибереш. Прокидаючись вранці, я їх бачу в дзеркалі. І це мене не засмучує. Вони зі мною вже назавжди, і від цього нікуди не подітися,
– зазначала 46-річна Кейт Вінслет.

Знаменитість зробила акцент на тому, що потрібно бути чесними перед собою та гідно сприймати особливості свого тіла, а не приховувати їх під шарами косметики.

Кейт Вінслет
Кейт Вінслет на камеру видалила макіяж з обличчя / Фото Obozrevatel

Підписники у коментарях під роликом висловили своє захоплення сміливістю зірки та зазначили, що їй навіть краще без макіяжу. Один з коментаторів додав, що зовнішність Вінслет повною мірою передає її чудовий внутрішній світ.

Реакція шанувальників

  • "Прекрасна зовні і зсередини";
  • "Ви змусили мене плакати… Красуня";
  • "Ідеальна";
  • "Ви приголомшлива";
  • "Яке важливе відео".

Що відомо про Кейт Вінслет?

  • Народилася 5 жовтня 1975 року у Великобританії.
  • Акторка кіно та дубляжу.
  • Шестиразова номінантка "Оскара" і володарка "Оскара за найкращу жіночу роль" за зйомки в фільмі "Читець", (2008).
  • Нагороджена 7 преміями Імперія, 3 "Золотими глобусами", 2 преміями "БАФТА", преміями "Європейського кінопризу", Гільдії кіноакторів США, "Еммі" та "Ґреммі".