Новий документальний фільм "Ніс" відкриває таємниці життя і професії парфумера
22 лютого Клеман Бове й Артур де Керсозон представили фільм "Ніс" про життя й професію парфумера. Кінострічку, яка захоплює не лише атмосферністю картинки, але й сюжетом, вже можна подивитися на Apple TV, Google Play і стримінговій платформі Amazon Prime.
Джерело:Vogue
Зазвичай професію парфумера романтизують, про що написано багато книг та знято чимало фільмів. Проте "Ніс" демонструє повне простеження творчого процесу: від натхнення до збирання сировими і самого процесу творіння.
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"Ніс": новий документальний фільм про таємниці професії парфумера
Аби отримати 70 хвилин нового документального фільму про найпотаємнішу професію у світі – парфумера, знадобилося 2 роки інтенсивних знімань. Результатом став фільм, у якому чуттєво зображено не лише людей, але й троянди Ґрасса, калабрійський бергамот, індонезійські пачулі, шрі-ланкійський сандал.
Головним героєм кінострічки став відомий парфумер сучасності Франсуа Демаші, за яким прямувала знімальна команда від Ґрасса до Нусі-Бе, через острів Сулавесі й узбережжя Ірландії. Париж, Канни, Токіо, Калабрія, Шрі-Ланка, Мадагаскар, Шанхай – таким був шлях героя для пошуків ідеальної сировини й формул для парфумів. На цей етап парфумери витрачають до третини робочого часу.
Знімальні декорації й павільйони теж заслуговують на особливу увагу: це маленькі мануфактури, мальовничі куточки планети, де Дім Dior підтримує виробництво й робочі місця, щоб забезпечити по-справжньому цінну сировину для своїх парфумів. Згодом у бутиках Dior можна буде навіть здійснити подорож найкращими локаціями з фільму в окулярах віртуальної реальності.
Що варто знати про парфумера Франсуа Демаші
Чоловік народився у Ґрассі. Працював лише парфумером, тож за час своєї кар’єри вже створив понад 200 ароматів класу люкс. Серед них: Colonia Pura Acqua di Parma, Miss Pucci Emilio Pucci, Fan di Fendi Fendi, Eau de Givenchy, Kenzo Homme Sport, Tiffany, а також всі аромати Dior, починаючи з 2006, коли Франсуа вступив на посаду майстра-парфумера Дому. Важливо й те, що історія парфумерії Dior починалася в Ґрассі. Крістіан Діор вирощував поля троянд і жасмину в маєтку Шато-де-ла-Коль-Нуар. Те ж саме робила його сестра Катрін, яка жила неподалік. У наш час аромати Dior створюються в серці Ґрасса, у творчій лабораторії Франсуа Демаші у Fontaines Parfumees. Дім намагається встановити ексклюзивне партнерство з місцевими виробниками, щоб зарезервувати врожаї ароматної сировини для виробництва парфумів.
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