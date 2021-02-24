Новый документальный фильм "Нос" открывает тайны жизни и профессии парфюмера
22 февраля Клеман Бове и Артур де Керсозон представили фильм "Нос" о жизни и профессии парфюмера. Киноленту, которая захватывает не только атмосферностью картинки, но и сюжетом, уже можно посмотреть на Apple TV, Google Play и стриминговий платформе Amazon Prime.
Источник:Vogue
Обычно профессию парфюмера романтизируют, о чем написано много книг и снято немало фильмов. Однако "Нос" демонстрирует полный осмотр творческого процесса: от вдохновения до сборки сырья и самого процесса творения.
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"Нос": новый документальный фильм о тайнах профессии парфюмера
Чтобы получить 70 минут нового документального фильма о самой сокровенной профессии в мире – парфюмер, понадобилось 2 года интенсивных съемок. Результатом стал фильм, в котором чувственно изображено не только людей, но и розы Грасса, калабрийский бергамот, индонезийские пачули, шри-ланкийский сандал.
Главным героем киноленты стал известный парфюмер современности Франсуа Демаши, за которым следовала съемочная команда от Грасса в Нуси-Бе, через остров Сулавеси и побережье Ирландии. Париж, Канны, Токио, Калабрия, Шри-Ланка, Мадагаскар, Шанхай – таким был путь героя для поисков идеального сырья и формул для духов. На этот этап парфюмеры тратят до трети рабочего времени.
Съемочные декорации и павильоны тоже заслуживают особого внимания: это маленькие мануфактуры, живописные уголки планеты, где Дом Dior поддерживает производство и рабочие места, чтобы обеспечить по-настоящему ценное сырье для своих духов. Впоследствии в бутиках Dior можно будет даже совершить путешествие лучшими локациями из фильма в очках виртуальной реальности.
Что следует знать о парфюмере Франсуа Демаши
Мужчина родился в Грассе. Работал только парфюмером, поэтому за время своей карьеры уже создал более 200 ароматов класса люкс. Среди них: Colonia Pura Acqua di Parma, Miss Pucci Emilio Pucci, Fan di Fendi Fendi, Eau de Givenchy, Kenzo Homme Sport, Tiffany, а также все ароматы Dior, начиная с 2006 года, когда Франсуа вступил в должность мастера-парфюмера Дома. Важно и то, что история парфюмерии Dior начиналась в Грассе. Кристиан Диор выращивал поля роз и жасмина в имении Шато-де-ла-Коль-Нуар. То же самое делала его сестра Катрин, которая жила неподалеку. В наше время ароматы Dior создаются в сердце Грасса, в творческой лаборатории Франсуа Демаши в Fontaines Parfumees. Дом пытается установить эксклюзивное партнерство с местными производителями, чтобы зарезервировать урожаи ароматного сырья для производства духов.
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