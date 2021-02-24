22 февраля Клеман Бове и Артур де Керсозон представили фильм "Нос" о жизни и профессии парфюмера. Киноленту, которая захватывает не только атмосферностью картинки, но и сюжетом, уже можно посмотреть на Apple TV, Google Play и стриминговий платформе Amazon Prime.

Обычно профессию парфюмера романтизируют, о чем написано много книг и снято немало фильмов. Однако "Нос" демонстрирует полный осмотр творческого процесса: от вдохновения до сборки сырья и самого процесса творения.

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"Нос": новый документальный фильм о тайнах профессии парфюмера

Чтобы получить 70 минут нового документального фильма о самой сокровенной профессии в мире – парфюмер, понадобилось 2 года интенсивных съемок. Результатом стал фильм, в котором чувственно изображено не только людей, но и розы Грасса, калабрийский бергамот, индонезийские пачули, шри-ланкийский сандал.

Главным героем киноленты стал известный парфюмер современности Франсуа Демаши, за которым следовала съемочная команда от Грасса в Нуси-Бе, через остров Сулавеси и побережье Ирландии. Париж, Канны, Токио, Калабрия, Шри-Ланка, Мадагаскар, Шанхай – таким был путь героя для поисков идеального сырья и формул для духов. На этот этап парфюмеры тратят до трети рабочего времени.

Съемочные декорации и павильоны тоже заслуживают особого внимания: это маленькие мануфактуры, живописные уголки планеты, где Дом Dior поддерживает производство и рабочие места, чтобы обеспечить по-настоящему ценное сырье для своих духов. Впоследствии в бутиках Dior можно будет даже совершить путешествие лучшими локациями из фильма в очках виртуальной реальности.