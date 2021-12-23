Аби створити ефектну укладку, не завжди необхідно звертатися до hair-стиліста. Надихайтеся добіркою простих і модних зачісок, які часто можна побачити на зірках, трендсеттерах і блогерах, та повторюйте їх для святкування Нового року.

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Зачіски на Новий рік 2022



Голлівудські хвилі – універсальне рішення / Фото з інстаграму @bestofbalayage



Хвилі русалки на волоссі полюбляють селебріті / Фото з інстаграму @zendaya



Низький хвіст стане трендом наступного року / Фото з інстаграму @lucyhale



Розслаблений пучок підійде до романтичного образу / Фото з інстаграму @rosiehw