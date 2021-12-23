Чтобы создать эффектную укладку, не всегда необходимо обращаться к hair-стилисту. Вдохновляйтесь подборкой простых и модных причесок, которые часто можно увидеть на звездах, трендсеттерах и блогерах и повторяйте их для празднования Нового года.

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Прически на Новый год 2022

Голливудские волны – универсальное решение / Фото из инстаграма @bestofbalayage

Волны русалки на волосах любят селебрити / Фото из инстаграма @zendaya

Низкий хвост станет трендом в следующем году / Фото из инстаграма @lucyhale

Расслабленный пучок подойдет для романтического образа / Фото из инстаграма @rosiehw

Мокрая укладка выглядит особенно сексуально / Фото из инстаграма @ashleybenson