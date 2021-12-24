Вибрати новорічний нейл-дизайн – не легке завдання. У нагоді стануть добірки модних ідей від зіркових манікюристів: Бетіни Гольдштейн, Тома Бачіка, Мішель Гамфрі, Гарріета Вестморленда, Ханг Нгуєн.

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Новорічний французький манікюр

Варто подбати, щоб манікюр для святкування Нового року був бездоганним. Спробуйте експериментувати з різними стилями френчу: сяйливий, вишуканий, ніжний, мінімалістичний.

Нейл-стилістка Мо Чін є дуже популярною. Вона прикрашає нігті багатьох знаменитостей, зокрема Бейонсе і Біллі Айліш. Майстриня зазначає: "Французький манікюр завжди у моді. Він не обов'язково має бути рожевого та білого кольору. Використовуйте ваші улюблені колірні комбінації, експериментуйте з топом – наприклад, поєднуйте глянсове покриття з матовим кінчиком, або навпаки".

Спробуйте рожеві, сині та навіть неонові зелені відтінки, поєднуйте різні тони одного кольору чи навіть декількох. Французький манікюр можна створити матовим чи додати блиску. Для цього вам знадобляться лаки з ледь помітним шимером чи великим гліттером. Щодо принту – сміливо експериментуйте.

Завжди природно виглядає декор на прозорому тлі у трендовому стилі "голі" нігті або на нейтральних відтінках. Наприклад, варто звернути увагу на акуратні стрази біля основи або на кінчику нігтя. Також красивий ефект матиме обрамлення мерехтливим гліттером – дозвольте собі фантазувати. Адже трендовий французький манікюр стане ідеальним рішенням для святкової вечірки з нагоди Нового року.

Френч для Нового року / Фото з інстаграму