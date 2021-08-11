Покриття нігтів пастельними відтінками з мінімалістичним дизайном знову в тренді. За словами провідних нейл-майстрів, зараз саме час спробувати манікюр у натуральних відтінках. Серед них: молочний, бежевий, пудровий, напівпрозорий нюдовий та інші природні тони. Аби нейл-дизайн був модним, слід витримувати стиль au naturel.

До теми: Манікюр на осінь 2021: головні нейл-тренди наступного сезону

Якщо однотонне покриття нігтів лаками натуральних відтінків видається вам надто нудним, то фахівці з нейл-арту радять додати прикраси у вигляді оригінальних візерунків, ліній, смужок, а також можна спробувати класичний френч і місячний манікюр, але міксувати при цьому природні кольори. Таким чином ви отримаєте універсальний і модний манікюр, не зраджуючи популярному стилю au naturel.

Влітку яскравий і зухвалий нейл-арт є особливо актуальним, але в кінці сезону мінімалістичний манікюр у природний відтінках щоразу витісняє інші тренди, стаючи особливо популярним серед світових модниць. Можливо, й ви захочете надихнутися неймовірними ідеями манікюру в природних тонах.

Манікюр у стилі au naturel

Стримані та вишукані варіанти

Природний френч

Місячний манікюр

Оригінальні та модні дизайни

Елегантні деталі